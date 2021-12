Le suicide québécois du NPD

Un fossé d’incompréhension sépare le Canada anglais et le Québec.

Le débat sur la laïcité l’illustre et l’a sans doute amplifié.

Virage

Ce fossé est tout de même porteur de quelques illusions d’optique.

On tend par exemple à croire que tout le Canada anglais est contre la position majoritaire des Québécois.

Pourtant, en avril 2019, un sondage Léger demandait aux Canadiens des autres provinces s’ils appuyaient l’interdiction des signes religieux pour les personnes en autorité, incluant les enseignants.

Le OUI récoltait tout de même 42 % d’appuis en Ontario, 41 % dans les Prairies, 41 % en Colombie-Britannique et 41 % dans les provinces maritimes.

Mais ce courant de pensée est systématiquement ignoré par les médias anglophones, d’où cette fausse impression d’unanimisme.

Au Québec, l’appui à la loi 21 tourne autour des 70 %. Mais il crève les yeux que les opposants chez nous sont majoritairement anglophones et allophones, traditionnellement plus proches de l’idéologie multiculturaliste.

Si vous retranchez ces derniers du 70 %, l’appui à la loi 21 chez les francophones dépasse allègrement les 80 %.

Il reste que le fossé est réel et force les partis fédéraux à afficher leurs couleurs.

Libéraux et bloquistes sont fidèles à eux-mêmes. On sent les tensions chez les conservateurs.

L’évolution la plus saisissante est celle du NPD. La spectaculaire percée du NPD au Québec en 2011 tenait au fait que les Québécois ont cru à la sincérité de la main tendue par Jack Layton, combinée au fait que les autres partis n’excitaient personne.

En gros, cette main tendue s’appuyait sur le fait que le NPD du temps prônait le respect des compétences du Québec et la non-ingérence dans ses affaires.

On envisageait même une autonomie accrue pour celui-ci.

C’est fini, fini, fini.

Le NPD presse maintenant Justin Trudeau de contester la loi québécoise devant les tribunaux fédéraux et se joindra à l’offensive.

Le revirement est majeur, massif.

Pour des raisons évidentes si on regarde monsieur Singh, on peut comprendre qu’il abhorre toute limitation à l’expression de la foi au moyen d’un signe ostentatoire.

Mais jusqu’ici, il s’était contenté de dire qu’il était contre la loi 21. Maintenant, il prône sa contestation active devant les tribunaux.

On peut certes respecter cette position, mais elle aura des impacts énormes sur les fortunes du NPD au Québec.

Il renonce carrément à faire des gains au Québec. Il fait une croix dessus. Le Québec pour lui sera comme Westmount pour le PQ.

Il dira que les principes sont plus importants. Mais c’est sans doute aussi parce qu’il sait que le vote des opposants les plus acharnés à la loi 21 au Québec est déjà acquis aux libéraux de Trudeau.

Bloc

Pour utiliser une métaphore militaire, l’unique député néo-démocrate du Québec, Alexandre Boulerice, fait de plus en plus penser au soldat abandonné derrière les lignes ennemies.

Sur la question de la laïcité, plus que jamais, c’est le Bloc qui fait entendre la voix du Québec français.