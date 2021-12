Faites attention au virus de la chicane durant le temps des Fêtes. Il est souvent imperceptible au début, mais il grandit très vite en se nourrissant de malentendus, de gris, d’orgueil, de principes, de textos, de courriels... d’à peu près tout, sauf d’une bonne conversation de vive voix et d’un peu d’humilité. Il peut durer toute une vie et a fait des ravages dans plusieurs familles du Québec.

«La chicane est une bibitte grise qui se nourrit d’orgueil et de principes.»

- François-David Bernier

COMMENT IL S’ATTRAPE ET GRANDIT:

ATTENDU qu’il y a une restriction du nombre d’invités à 10 personnes pour les partys des Fêtes;

ATTENDU qu’il y a des personnes vaccinées et des personnes non vaccinées;

ATTENDU que les personnes non vaccinés ne devraient pas être invitées audits partys;

ATTENDU qu’il est déconseillé de faire plusieurs partys de suite.

IL EST CONVENU que tous ces éléments sont très favorables au virus de la chicane. Comment choisir ses invités sans offusquer les autres? Comment ne pas mettre dans la tête du beau-frère que ce n’est pas parce qu’on ne l’a pas invité qu’on ne l’aime pas?

Il y a plusieurs situations dans la vie où le virus de la chicane se développe facilement. On peut penser durant un divorce, lorsque des partenaires d’affaires se séparent et - non la moindre! -, au moment d’une succession. Ce sont des classiques vous direz. Effectivement!

Ce qui réunit tous ces terreaux fertiles, et cela inclut la nouvelle situation des partys COVID, c’est la plupart du temps l’orgueil, le manque de confiance, le malentendu, LE PRINCIPE, les écrits exempts d’émotion qui ne veulent pas dire exactement ce qu’on voulait dire, etc. Je suis certain que plein de situations vous viennent en tête.

Comment le prévenir

Parlez de vive voix aux personnes concernées, ils vont mieux comprendre. Les textos, les courriels, les messages par personnes interposées vont souvent amener des malentendus, et ces malentendus peuvent prendre beaucoup d’ampleur au fil des années. Combien de fois j’ai entendu: «Si j’avais su ça, je n’aurais pas été fâché»?...

Mettez en place une façon de sélectionner vos invités, un «système» ou un critère précis, par exemple: la famille très proche, les frères et sœurs, ceux qu’on n’a pas vu l’année passée, l’équipe de curling, ou encore «tous les invités m’apportent leurs tests COVID-négatifs en cadeau».

Mettez la faute sur le compte du docteur Arruda, comme il l’a si bien proposé lors de la conférence de presse où les mauvaises nouvelles furent annoncées. Surtout si vous excluez quelqu’un qui n’est pas vacciné.

Le choix des mots est important aussi, et il faut surtout avoir un peu de diplomatie. Il faut seulement bien faire comprendre aux personnes concernées les raisons qui nous habitent et le pourquoi. Exemple: si vous voulez faire comprendre à quelqu’un que vous ne pouvez pas l’inviter parce qu’il n’est pas vacciné, au lieu de lui dire que vous ne voulez pas le voir parce qu’il n’est pas vacciné et qu’il est un gros égoïste, dites-lui que le fait qu’il ne soit pas vacciné vous inquiète et vous donne l’impression de mettre votre famille en danger.

Durant cette période trouble, la fonction «téléphone» sur votre appareil intelligent sera votre meilleure amie!

Joyeuses Fêtes!