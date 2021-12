Les 10 livres les plus inspirants de 2021

Chaque année, parmi l’impressionnante quantité de livres dédiés au mieux-être, au développement personnel et à la psychologie, certains se démarquent pour le réconfort et le bien-être qu’ils apportent. Que ce soit pour atteindre certains objectifs de vie, rebondir après une épreuve ou simplement mieux savourer la vie, voici nos 10 coups de cœur de l’année 2021.

1. Vivre le moment présent

Photo courtoisie

L’un des secrets pour accéder au bonheur consisterait à vivre pleinement le moment présent tout en développant son potentiel pour vivre de manière satisfaisante, explique Jean-Paul Simard dans son essai.

Afin d’accéder au bonheur, à la paix d’esprit et au mieux-être, on suggère de regarder autour de soi, en cernant ce qui nous procure du plaisir dans la vie. Ainsi, il devient plus facile de multiplier consciemment ces moments pour générer une vie satisfaisante qui correspondra à ses propres objectifs et à ses valeurs personnelles. Vivez l’instant présent sans penser constamment au passé et en prêtant attention à la réalité du moment.

La capacité à faire les bons choix demeure également un atout de taille pour se diriger vers la réussite.

2. Des étincelles pour illuminer sa vie

Photo courtoisie

Gardez à l’esprit que les changements que la vie nous impose ne sont pas nécessairement négatifs en soi. Si la plupart des gens n’aiment pas le changement, préférant plutôt s’en tenir à leurs anciennes habitudes qui demeurent un gage de confort, ceux qui ont appris à s’adapter demeurent ceux qui s’en tirent le mieux.

Les auteures de cet essai offrent des techniques pour mieux rebondir en utilisant la technique des étincelles pour illuminer sa vie et celle de son entourage.

Ce livre est une véritable boîte à outils pour affronter les changements en toute sérénité et parvenir à construire un plus bel avenir.

3. Survivre après l’épreuve

Photo courtoisie

L’auteur autrichien Victor E. Frankl, professeur de neurologie et psychiatre à la faculté de médecine de l’Université de Vienne, a vécu dans un camp de concentration nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Comme si ce n’était pas suffisant, il a perdu sa femme, ses parents et son frère, tous morts dans des camps de concentration. Pourtant, malgré une telle tragédie et malgré les souffrances, l’auteur, qui a survécu, a réussi à donner un sens à la vie, voire à l’apprécier.

Décédé à l’âge de 92 ans, auteur de 39 livres, dont ce titre vendu à 16 millions d’exemplaires, il est une source d’inspiration pour quiconque traverse une épreuve.

4. Pour une vie gratifiante

Photo courtoisie

Récemment rééditée, l’œuvre de l’auteur Wallace Wattles, pionnier de la pensée nouvelle, propose l’idée d’insuffler à chacun le désir de vivre une vie riche et gratifiante à tous points de vue. Il rappelle que le succès est permis à tous ceux qui le souhaitent, sans égard au rang social. Il suffit de permettre aux rêves qui sommeillent dans votre esprit de devenir réalité.

Un livre qui vous offre plusieurs exercices pour accéder à la science de la grandeur.

5. L’amour altruiste

Photo courtoisie

Les vertus liées à la pratique de la méditation sont nombreuses. On pense notamment à abaisser le niveau d’anxiété, diminuer considérablement le stress, surmonter la dépression, vaincre les diverses formes de dépendances, augmenter la qualité du sommeil, développer sa concentration, maintenir une bonne tension artérielle en plus de régénérer la matière grise et réduire la tendance à la colère et à la frustration, entre autres choses.

Pour le philosophe et moine bouddhiste Matthieu Ricard, la méditation sert d’abord à se transformer soi-même pour mieux transformer le monde.

Pour lui, l’un des buts de la méditation est de tendre vers la paix intérieure et améliorer sa santé physique et mentale.

Un très beau livre empreint de sagesse, apportant une très grande réflexion, qui redonne foi en l’être humain.

6. Savourer la vie

Photo courtoisie

Voici un livre qui aidera ceux aux tendances un peu trop perfectionnistes. Puisque la vie n’est pas parfaite et qu’il faut apprendre à composer avec toutes ses imperfections, l’auteur Nobuo Suzuki souhaite nous initier à la beauté de l’imperfection afin de mieux intégrer le bonheur au quotidien.

Même si la vie n’est pas parfaite, Suzuki nous rappelle qu’il est tout de même possible de savourer ce qu’elle a de bon à nous apporter en oubliant quelque peu l’idée de la perfection. Cette philosophie se résume en trois phrases. Rien n’est parfait. Rien n’est achevé. Rien ne dure toujours. Ainsi, en prenant conscience de notre propre imperfection, cela nous rend plus humbles, on accepte aussi plus facilement les imperfections des autres, et on réalise qu’il reste une place pour l’évolution en tant qu’être humain. Un livre d’une très grande sagesse.

7. Focalisez sur l’essentiel

Photo courtoisie

Vivre aujourd’hui comme s’il s’agissait du dernier jour de sa vie. Voilà la prémisse de ce livre de l’auteur à succès du New York Times Wayne Dyer, conférencier de renommée internationale qui a laissé après son décès plus de 40 ouvrages dans le domaine de la croissance personnelle. Dans cet ouvrage qui vient d’être réédité, Dyer apporte une réflexion sur des questions existentielles. Si vous appreniez qu’aujourd’hui est le dernier jour de votre vie, votre journée serait sans doute différente de celle d’hier.

8. Vivre sans peur

Photo courtoisie

La peur empoisonne la vie de plusieurs d’entre nous. Que ce soit la peur de manquer d’argent, de l’échec, du rejet, de l’inconnu, de tomber malade, de vieillir, de mourir ou de perdre un être cher. Pour être heureux, il est pourtant essentiel de laisser la peur et les inquiétudes derrière soi, c’est à tout le moins ce que propose l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, Thich Nhat Hanh, moine bouddhiste vietnamien et grand défenseur de la paix.

Vivre sans peur signifie être plus ouvert aux autres permettant davantage d’amitié et d’amour. L’auteur suggère de reconnaître ses peurs pour se libérer de leur emprise et finalement toucher la joie.

9. Adoptez une attitude gagnante

Photo courtoisie

C’est prouvé, ceux qui ont une attitude gagnante ont plus de chances de gagner, il suffit de regarder l’attitude des athlètes qui ont gagné une médaille. Non seulement ils avaient une attitude gagnante, mais pour la plupart, ils avaient visualisé leur victoire depuis des mois, voire des années. Nul besoin de se rendre aux Jeux olympiques pour avoir une attitude gagnante.

C’est ce que montre ce livre : nous pouvons tous cultiver une mentalité de gagnant tout en faisant preuve de leadership pour parvenir à mener la vie tant espérée.

Un bon livre pour ceux qui souhaitent aller plus loin en se surpassant.

10. La nature pour alliée

Photo courtoisie

Dans son livre Materia Prima, qui signifie la substance primordiale, la matière universelle par laquelle tout peut être créé, l’auteure nous fait découvrir la spagyrie, une branche de l’alchimie végétale consacrée à la guérison physique, spirituelle et émotionnelle, qui remonte à la fin des années 1400. On est invité à s’éveiller à la nature, notamment en se reconnectant à elle et en déployant sa force vitale, puisque la nature compte une foule de vertus apportant équilibre et énergie. Voilà un magnifique livre illustré que l’on garde à portée de main pour cheminer vers l’harmonie et la paix d’esprit.