Les changements climatiques et sociaux entrainent l’arrivée de nouveaux parasites

Les changements climatiques et notre mode de vie mis en cause

Les maladies infectieuses et parasitaires transmises par les animaux et les insectes circulent plus facilement qu’avant en raison du réchauffement de la planète, de la déforestation et de notre style de vie.

2. Causes

Ainsi, nous sommes de plus en plus en contact avec des virus et bactéries pathogènes. D'ailleurs, les risques sont décuplés par le fait que la population mondiale atteint désormais 8 milliards de personnes et qu'elle ne cesse d’augmenter.

En résumé, «on surexploite la planète. Tout notre rapport avec la nature et le système économique doit changer, radicalement et rapidement», prévient André Dagenais, coordonnateur du Réseau de recherche en santé respiratoire du Québec (RSRQ).

Les experts que nous avons consultés ont pointé plusieurs facteurs causant cette hausse des contacts entre les humains et ces maladies. Les voici.

La planète se réchauffe

1. Les insectes étendent leur territoire

Photo courtoisie Catherine Bouchard, ASPC

Les insectes ne connaissent pas de frontières. Si la température est bonne pour eux, ils s’implantent sur un territoire et se multiplient.

Les changements climatiques transforment le climat de plusieurs régions du monde, dont le Québec. La température permet dorénavant à plus de bestioles d’y survivre et de proliférer.

«Il y a des espèces qui apparaissent dans des régions où elles n’étaient pas», indique André Dagenais.

D’abord arrivés à dos d’oiseaux migrateurs ou d’animaux, ces insectes profitent ensuite des températures clémentes qui leur laissent le temps de se reproduire ou de trouver un mammifère à piquer.

Le hic, c’est que c’est souvent à ce moment-là que sont transmises les maladies entre les espèces. Par exemple, la tique qui transmet la maladie de Lyme attrape une bactérie en piquant la souris.

«On a des printemps hâtifs qui aident les stades immatures de la tique [à survivre alors qu’elle est plus vulnérable]. Si c’est trop sec, elles meurent, mais si c’est humide, elles vont bien survivre», illustre Catherine Bouchard, vétérinaire épidémiologiste spécialisée dans la maladie de Lyme.

Leur présence augmente, ainsi que le risque de contracter une maladie.

Les chercheurs surveillent également la migration de moustiques dits exotiques sur le territoire québécois. Ceux-ci pourraient entraîner des maladies qui ne sévissent pas encore ici, comme le Zika ou la dengue.

Certains de ces moustiques sont déjà bien établis à quelques centaines de kilomètres de nos frontières, comme en Ontario et au New Jersey.

2. D’anciennes bactéries refont surface avec la fonte des glaces

Photo d'archives, AFP

Qui dit réchauffement climatique, dit nécessairement fonte des glaciers et du pergélisol dans le nord du Québec.

Préservées bien au froid depuis plusieurs centaines d’années, des bactéries anciennes commencent déjà à refaire surface. Parmi­­­ celles-ci, quelques rares bactéries sont pathogènes pour l’humain ou les animaux, c’est-à-dire qu’elles peuvent engendrer des maladies.

«Mais on ne sera pas inondés par les pathogènes anciens», rassure cependant Alexander Culley, professeur agrégé à l’Université Laval.

3. Les animaux migrent de plus en plus

Photo Agence QMI / Archives

Des chercheurs ont aussi constaté que les changements climatiques entraînaient du mouvement migratoire chez des populations animales.

Par exemple, certaines espèces, comme le renard roux, migrent de plus en plus vers le nord, forçant au passage son homologue nordique, le renard arctique, qui est beaucoup plus petit, à migrer à son tour.

Ces migrations pourraient engendrer plus de contacts entre l’humain et des espèces animales avec lesquelles il n’interagit habituellement pas - et, du coup, augmenter les risques de contact avec les virus ou les bactéries pathogènes.

«Ce n’est pas impossible qu’on se rapproche des ratons laveurs et de leurs latrines et que des enfants se retrouvent à jouer là-dedans, par exemple», illustre Hélène Carabin, professeure titulaire à l’École de santé publique pour le Département de médecine sociale et préventive.

4. Les humains plus souvent à l’extérieur

Photo courtoisie

Plus les saisons chaudes sont longues, plus les humains passent de temps à l’extérieur, en compagnie de ces animaux et insectes possiblement porteurs de maladies infectieuses.

Aujourd’hui, les printemps hâtifs et les automnes étirés offrent un plus long moment propice à certains types d’insectes, comme la tique, pour transmettre des maladies. Cette dernière ne tombe en dormance que lorsque les températures avoisinent 0 °C.

Notre style de vie augmente les contacts

1. Les animaux et espèces exotiques ont plus de contacts

Le contact entre des animaux exotiques étrangers les uns aux autres augmente les risques qu’un virus s’adapte, mute et se transforme en fléau mondial. C’est notamment ce qui se serait passé en amont de la pandémie de COVID-19, selon les premières hypothèses. Le virus serait passé d’une première espèce à une autre, avant de s’«humaniser» pour parvenir à nous infecter, dans le cœur même d’un marché public de Wuhan, en Chine.

«Dans ce type de marché, avec des animaux affaiblis en cage qui viennent de régions différentes – par exemple une chauve-souris à côté d’un animal africain –, dans de mauvaises conditions sanitaires, leur système immunitaire est moins fort et les pathogènes se transmettent plus facilement​», poursuit M. Dagenais.

2. L’élevage de masse amplifie les risques

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Les élevages de bétail de masse sont des incubateurs et des amplificateurs de maladies, estime l’Alliance for Public Wildlife, un organisme consacré à la conservation de la faune nord-américaine. Dans ces lieux où les animaux éprouvent souvent un grand stress engendré par la captivité, leur système immunitaire les rend plus vulnérables à certaines maladies. Il suffit d’une contamination par un animal sauvage, comme un oiseau malade, pour engendrer une éclosion. Certaines de ces maladies peuvent ensuite se transmettre à l’humain.

«Avec [...] les concentrations dans des élevages énormes, ça peut causer de très gros problèmes si les grippes porcines ou aviaires apparaissent là», dit M. Dagenais.

Les élevages sont surveillés en conséquence. Partout sur la planète, des médecins vétérinaires effectuent ainsi des échantillonnages dans les élevages pour surveiller les différents variants de l’influenza.

3. L’étalement urbain s’accentue

L’étalement urbain et la déforestation jouent un rôle significatif dans la transmission de maladies par les animaux ou les insectes tandis que l’homme s’implante de plus en plus loin sur des territoires inexploités.

En étant davantage en contact avec la faune sauvage, il augmente les risques de s’exposer à des pathogènes déjà présents chez certaines espèces et qui ont un potentiel de transfert vers l’homme.

Le désir, par exemple, de se rapprocher de la nature et de se construire une maison dans les bois contribue donc à créer un «biome parfait» pour certains insectes qui obtiennent ainsi tous les éléments essentiels à leur survie à proximité, précise Catherine Bouchard.

Il faut redoubler de vigilance, car «ce n’est plus juste en randonnée [qu’on est en contact], mais aussi quand les gens sont chez eux», explique-t-elle.

4. Nous voyageons beaucoup plus qu’avant

Photo Adobe Stock

En avion, en train, en voiture ou en bateau, pour découvrir le monde ou pour affaires: on se déplace beaucoup plus qu’avant sur la planète.

Ces échanges entre les pays exposent des voyageurs issus des quatre coins de la carte à des pathogènes inconnus de leur système immunitaire.

Ainsi, des maladies contagieuses, comme la COVID-19, peuvent plus facilement circuler.

«Avec les voyages de masse, c’est impossible d’empêcher une propagation», souligne M. Dagenais.

De plus en plus de Québécois adoptent aussi des chiens ou des chats venant d’un peu partout. Attention, pitou apporte peut-être des parasites exotiques avec lui, prévient Christopher Fernandez-Prada, chef du laboratoire de parasitologie de l’Université de Montréal.

