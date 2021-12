Les employés d'entrepôt de la SAQ acceptent l’entente de principe

Les membres du Syndicat représentant les quelque 800 employés d'entrepôts et de livraison à la SAQ ont accepté, à 86,3 %, une entente de principe pour renouveler leur convention collective.

«Nous sommes très heureux ! On a redonné les lettres de noblesse à nos emplois au sein de cette société d'État. Les conditions de travail en général sont bonifiées. Les salaires à l'embauche ont été améliorés ainsi que la rémunération dans l'ensemble des échelles salariales», s’est réjoui Joël Latour, président du SCFP 3535, par voie de communiqué.

Après des jours de grève et le rejet d'une première entente de principe, les syndiqués se sont réunis en assemblée générale vendredi après-midi à Québec et samedi matin à Montréal, pour entériner un contrat de six ans qui garantit des augmentations salariales d'environ 3 % par année.

Aussi, les personnes salariées ont accepté un nouvel aménagement du travail ce qui va permettre d'ouvrir les entrepôts le samedi et le dimanche.

«Ainsi nous allons pouvoir mieux approvisionner les succursales de la SAQ à travers la province et de plus, ça va aussi nous permettre de développer un nouveau projet de livraison de bouteilles à domicile», a ajouté Michel Gratton, conseiller syndical du SCFP.

De son côté, la SAQ s’est également réjouie de ce dénouement: «L’acceptation de cette entente nous permet de regarder vers l’avant et surtout, de poursuivre le réapprovisionnement de nos succursales et de nos partenaires d’affaires», a déclaré la présidente et chef de la direction de la SAQ, Catherine Dagenais.

Alors que l’achalandage a été très important dans les succursales de la SAQ au cours des dernières semaines, la SAQ estime que «quelques semaines» seront toutefois nécessaires pour regarnir les tablettes de ses 400 magasins le plus rapidement possible.