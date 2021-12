L’Océanic revient de l’arrière et gagne en prolongation sur le Drakkar

RIMOUSKI | Tirant de l’arrière 3-1, l’Océanic a marqué deux buts dans la dernière minute de jeu de la troisième période pour forcer la prolongation et Frédéric Brunet a marqué le but gagnant sur un tir parfait dans un gain de 4-3 face au Drakkar de Baie-Comeau, ce samedi à Rimouski.

Alexander Gaudio et Jérémie Biakabutuka ont marqué dans la dernière minute de la troisième. William Dumoulin a l’autre but des gagnants. La réplique est venue de Maël Lavigne, Nathan Baril et Jacob Gaucher. «Les gars se sont regroupés. Ils voulaient gagner ce match pour Jasmin Simon qui est un coéquipier en or. Ce fut un effort collectif. Baie-Comeau a bien joué. Les gars peuvent partir le cœur plus léger avec cette victoire», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Photo Alexandre D’Astous

Le pilote du Drakkar, Jean-François Grégoire, estime que son équipe est responsable de sa perte. «C’est de notre faute. Nous n’avons pas exécuté en fin de match. Une partie, c’est 60 minutes et nous n’avons pas réussi à sortir la rondelle de notre territoire en fin de 3e. Nous nous sommes mieux présentés qu’hier».

Dumoulin marque avec le patin

Après une première période sans but à l’avantage du Drakkar, l’Océanic a dominé le deuxième engagement comme l’indique le chiffre des lancers de 14 contre 7 en faveur des locaux. William Dumoulin (5e) a ouvert la marque lors d’un avantage numérique, en redirigeant la passe de Cam Thomson avec le patin, du cercle des mises en jeu. Même si le Drakkar a lancé seulement sept fois, le gardien de l’Océanic, Jasmin Simon, a réalisé deux gros arrêts sur la même séquence alors que le pointage était de 0-0.

Photo Alexandre D’Astous

En début de 3e période, Maël Lavigne a profité d’une mauvaise communication entre Maël St-Denis et Simon Maltais en zone du Drakkar pour s’amener seul devant Jasmin Simon et le battre du revers. Quelques minutes plus tard, Nathan Baril a profité d’une mêlée devant le filet de l’Océanic pour donner les devants aux visiteurs pour la première fois de la fin de semaine. Gaudio et Biakabutuka ont poussé le match en prolongation.

En bref

Outre le changement devant le filet, l’Océanic avait la même formation que la veille. Patrik Hamrla, Louis Robin, Alex Drover et Charles Côté étaient absents. Les Européens Nikls Fenenko et Kristians Ansons Raivis participeront au championnat mondial junior et étaient absents dans le camp du Drakkar.