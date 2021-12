Match du Canadien à huis clos: «On a été extrêmement déçus» - France Margaret Bélanger

La demande du gouvernement provincial de tenir le match du Canadien à huis clos, jeudi dernier, a été accueillie avec vive déception par l’organisation montréalaise.

• À lire aussi: Lehkonen sur le protocole de la COVID-19

• À lire aussi: LNH: Pauses forcées et autres matchs repoussés

C’est ce qu’a confié la présidente sports et divertissement du Groupe CH, France Margaret Bélanger, samedi, sur les ondes de TVA Sports.

«En fin d’après-midi, on a reçu un appel du gouvernement qui nous demandait si on pouvait présenter ce match-là à huis clos, a-t-elle raconté. C’est sûr que pour nous, la priorité a toujours été la sécurité et la santé de nos partisans, de nos joueurs et de nos employés.»

«Ceci étant dit, c’est sûr qu’avec un très court avis comme ça, on a été extrêmement déçus. On avait plusieurs partisans qui étaient en route.»

«On a émis notre communiqué, on a envoyé des courriels aux détenteurs de billets, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là étaient en mesure de prendre connaissance de ça. Il y a des gens qui ont appris que le match était à huis clos en arrivant au Centre Bell.»

«C’est vraiment dommage. En plus, on a gagné ce match, ç’a été un bon match pour nous cette saison.»

Malgré la situation sanitaire, les 12 matchs prévus au Centre Bell au mois de janvier devraient avoir lieu devant des partisans.

«On a obtenu l’assurance du gouvernement que nos matchs seraient présentés à 50% de la capacité comme c’est le cas en Ontario présentement», a promis Margaret Bélanger.

Pour ce qui est du repêchage, dont la tenue à Montréal pourrait être compromise, il est trop tôt pour perdre espoir.

«C’est loin, a rappelé l’avocate de formation et femme d’affaires. Le repêchage se tient les 7 et 8 juillet prochains. On a bon espoir. Il y aura des hauts et des bas, c’est sûr. Avec le nouveau variant [Omicron], c’est très imprévisible en ce moment et c’est fulgurant en termes de transmission. Mais on espère très fortement qu’en juillet, on sera là et on accueillera tout le monde.»

À voir aussi