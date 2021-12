Photos souvenirs: Gino Chouinard

Comédien ou animateur

Photo d’archives

Natif de Woburn en Estrie, Gino Chouinard rêvait devenir comédien. À 18 ans, il quitte sa petite ville natale pour s’installer à Montréal et s’inscrire au Conservatoire de LaSalle où il réalise rapidement qu’il a plus d’affinités avec l’animation qu’avec le jeu. Une trentaine d’années plus tard, le populaire animateur jouera son propre rôle dans plusieurs séries télé, dont Boomerang, Complexe G et En tout cas.

Va-et-vient

Photo d’archives

Après avoir été annonceur pour une foule de produits du commerce, puis scripteur, chroniqueur et annonceur à la radio et à la télévision, ainsi qu’animateur à la télé de Québec (Le grand journal de TQS et Ciné-magazine), Gino revient à Montréal en 2001 jouer les reporter à l’émission Sucré salé. Deux ans plus tard, TVA lui offre d’animer Salut bonjour week-end en direct de... Québec.

Et de un !

Photo d’archives

En 2008, Gino Chouinard fraîchement arrivé à la barre de la quotidienne de TVA, Salut bonjour, succédant à Guy Mongrain et Benoît Gagnon, monte sur scène pour recevoir le prix du meilleur animateur d’émission de services, au gala Artis. C’était son premier prix Artis et il était loin de se douter qu’il remporterait ce prix chaque année par la suite, pour un total de 14 jusqu’à maintenant.

P’tit gars de la place

Photo d’archives

Originaire de la région de Lac-Mégantic et y ayant passé son adolescence, Gino coanimait fièrement, avec Peter MacLeod, le grand spectacle-bénéfice Avenir Lac-Mégantic en 2013 au Centre Bell, il y a déjà 8 ans. Le spectacle permit d’amasser près de 800 000 $ pour les sinistrés. Le soir du terrible drame, l’animateur était d’ailleurs sur place pour prêter main-forte.

Dix ans

Photo d’archives

En 2012, Gino Chouinard entame à TVA sa dixième saison d’animation matinale de suite, en comptant Salut bonjour et Salut bonjour week-end. Cette année-là, il fait le tour du Québec avec son équipe pour surprendre des centaines de personnes et en rapporter des reportages drôles et touchants. Il a aujourd’hui dépassé le cap des 30 ans d’animation pour diverses émissions.