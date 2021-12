[PHOTOS] Une introduction par effraction suivie d’une agression armée dans Limoilou

Une introduction par effraction suivie d’une agression armée a eu lieu dans une résidence de Lairet, à deux pas du Centre Vidéotron, vers 18h, samedi.

À leur arrivée à la résidence, située sur la rue François-1er, les policiers ont trouvé une femme et un homme, âgés respectivement de 27 et 28 ans. Ceux-ci auraient subi une introduction par effraction, en plus d’une agression armée.

L’homme, qui a subi des blessures, a été transporté vers un centre hospitalier.

Selon David Poitras, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec, plusieurs individus seraient impliqués dans l’événement. Ils avaient quitté les lieux lors de l’arrivée des policiers.

Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de l’événement et retracer les suspects.

