Prix Richard-Chabot

Le CAPVISH (Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap), dont la mission est de faire progresser la cause des personnes handicapées habitant sur le territoire de la communauté urbaine de Québec, a remis récemment, pour la 3e année, la plaque honorifique Richard-Chabot attribuée au bénévole de l’année de l’organisme communautaire. Le prix 2021 est revenu à Danielle Harvey pour son dévouement et son travail soutenu auprès des personnes handicapées. Sur la photo, le directeur général du CAPVISH, Dominique Salgado, à l’arrière-plan, est en compagnie du président du CA, Raynald Pelletier et de Danielle Harvey, qui siège également au sein de conseil d’administration du CAPVISH, à titre de vice-présidente.

Offre bonifiée à Valcartier

Photo courtoisie

C’est en présence (de gauche à droite sur la photo) des conseillers municipaux Maureen Bédard, Thomas Lavallée, Dorothy Noël, du maire Brent Montgomery, d’Éric Caire, député de La Peltrie et ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels, et des autres conseillers, David Hogan, Shelley MacDougall et Raymond Bureau, que la nouvelle patinoire municipale couverte de Saint-Gabriel-de-Valcartier a officiellement été inaugurée. Cette construction a été rendue possible grâce à l’aide financière du ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) et du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada. Une aide financière maximale de 2 M$ a ainsi été accordée par les gouvernements du Québec et du Canada pour la réalisation de ce projet, qui s’ajoute ainsi à l’offre sportive déjà étoffée de la Municipalité.

90 ans

Photo courtoisie

Madame Noëlla Lafond (photo), qui habite toujours la maison familiale construite dans les années 1950 à Saint-Adolphe de Stoneham, célébrera officiellement demain, le 19 décembre, son 90e anniversaire de naissance. Elle est la mère de 10 enfants (6 garçons, 4 filles) ; elle a 16 petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants. Elle garde la forme en tricotant, en faisant ses jeux de patience et ses mots cachés. Bonne fête !

En souvenir

Photo d'archives

Le 18 décembre 1954. Maurice Richard (photo) des Canadiens de Montréal devient le premier joueur de l'histoire de la LNH à marquer 400 buts lors d' une victoire de 4-2 sur la route contre les Blackhawks de Chicago. Richard prendra sa retraite après la saison 1959-60 avec un record de 544 buts dans la LNH.

Anniversaires

Photo courtoisie

Véronic DiCaire (photo), chanteuse, imitatrice franco-ontarienne, 45 ans... Michelle Doré, ex-présidente de l’Association hôtelière de Québec... Lawrence Arcouette, comédien et acteur québécois, 38 ans... Christina Aguilera, chanteuse américaine, 41 ans... Katie Holmes, actrice américaine, 43 ans... Brad Pitt, acteur américain, 58 ans... Steven Spielberg, réalisateur américain, 75 ans... Michel Belleau, homme d’affaires de Québec qui a exercé plusieurs métiers (chanteur et musicien ; promoteur, restaurateur et bijoutier), 77 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 18 décembre 2001 : Gilbert Bécaud (photo) 74 ans, compositeur et chanteur français... 2020 : Charles Brooker, 88 ans, hockeyeur canadien médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Cortina d’Ampezzo en 1956... 2019 : Alain Barrière, 84 ans chanteur français, connu pour des succès comme Ma vie ou Elle était si jolie dans les années 60... 2019 : Claudine Auger, 78 ans, comédienne et 1re James Bond girl française dans Opération tonnerre en 1965, au côté de Sean Connery... 2017 : Yves Trudeau, 87 ans, l’un des plus importants sculpteurs contemporains du Québec.