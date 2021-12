Qw4rtz: vive les livres!

Grâce à Ça goûte Noël, son tout nouvel album, la formation vocale Qw4rtz va sûrement égayer bien des foyers durant le temps des Fêtes. En attendant, on a demandé à ses quatre membres de chanter les louanges des livres qu’ils ont aimés.

Quel a été votre plus récent coup de cœur ?

Louis Alexandre Beauchemin : Les mots du bitume d’Aurore Vincenti. Dans ce livre qui se rapproche du dictionnaire, la linguiste Aurore Vincenti pose un doux regard intellectuel sur la langue des rues de France. Ce geste de rapprochement entre l’école et le parc, entre la classe et ceux qui ne veulent pas y aller, raconte la création d’une langue parfois plus vivante que celle qu’on tente d’inculquer.

Philippe Courchesne Leboeuf : Haute démolition de Jean-Philippe Baril Guérard. J’ai connu Jean-Philippe à l’époque où il étudiait le théâtre au Cégep de Saint-Hyacinthe et déjà à l’époque, il était évident qu’il possédait toutes les qualités requises pour être un acteur très fécond du milieu artistique. Il le prouve une fois de plus avec ce roman qui a fait couler beaucoup d’encre depuis sa sortie, notamment en raison de son thème hautement d’actualité.

François Dubé : La fileuse d’argent de Naomi Novik. Très chouette petit roman fantastique relatant les aventures d’une jeune femme juive dans une Europe de l’Est prérévolution industrielle, fortement inspiré de contes traditionnels polonais.

François Pothier Bouchard : De Gaulle l’indépendantiste de Jean-François Lisée. Je triche et j’ajoute La tentation québécoise de John F. Kennedy, aussi de Jean-François Lisée. Ces deux livres, qui se lisent avec la même passion qu’on aurait à dévorer un roman policier, sont littéralement des enquêtes journalistiques sur la perception et l’opinion qu’avaient de Gaulle et Kennedy sur les débuts de la Révolution tranquille québécoise. À lire absolument !

Peu importe le genre ou l’année où il a été écrit, vous avez un roman fétiche ?

Louis : Le Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Mon collègue ayant déjà pris Le seigneur des anneaux, je prendrai le livre de Tolkien que certains oseraient, peut-être, caractériser d’œuvre trop dense et fastidieuse, tant on doit souvent se référer au résumé des personnages pour se souvenir qui est qui. Cela dit, jamais je n’ai aimé ni n’aimerai des personnages comme ceux de l’univers du Silmarillion. Chacun ayant sa quête et parfois son destin tragique, on y croit lorsqu’un protagoniste lutte pour sa vie. J’ai pleuré, ragé de colère vindicative, poussé des cris de joie ; j’ai vécu dans le livre.

Philippe : L’arrache-cœur de Boris Vian. L’univers absurde bien connu de l’auteur est à son paroxysme dans ce roman surréaliste où l’on retrouve le personnage de Jacquemort, psychanalyste en quête de sens qui vient s’installer dans un village étrange où l’absence de moralité est perturbante. On vend les aînés dans une « foire aux vieux », les enfants se tuent au travail et tous les villageois s’en moquent complètement. Vian voulait probablement nous faire réfléchir sur notre regrettable capacité de s’habituer un peu trop facilement aux injustices qui nous entourent.

François D. : Le seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien. Tout d’abord lu (et relu) en français pendant mon enfance, puis en anglais à l’adolescence et à l’âge adulte. Un classique à lire en anglais pour la sonorité des mots. Tolkien était linguiste, et ça paraît !

François P. B. : La part de l’autre d’Eric-Emmanuel Schmitt. J’adore les livres et les films racontant une histoire vécue ou non durant la Seconde Guerre mondiale. J’aime également beaucoup le principe du « et si ? », qui est très bien exploité dans ce livre qui a marqué ma jeunesse. Et si Hitler avait été accepté à l’École des beaux-arts, que se serait-il passé ? L’auteur émet une hypothèse qui nous amène à nous demander si nous avons tous un monstre en nous qui pourrait se réveiller advenant les mauvaises circonstances.

Quel livre a déjà réussi à vous garder éveillé une partie de la nuit ?

Louis : L’insoutenable légèreté de l’être de Milan Kundera. Probablement à cause de l’âge que j’avais à l’époque (17 ans), la lecture de ce livre m’a apporté une incapacité à vivre le présent. J’étais prisonnier du regard de soi à la troisième personne, jugeant chaque moment comme étant la redondance de 1000 autres individus avant moi. Tout n’était que « vanité des vanités » pour citer l’auteur du livre biblique de l’Ecclésiaste. Je n’en ai été libéré que lorsque j’ai réalisé que ce que je vivais était nouveau et unique pour moi et que je ne devais pas systématiquement le placer en comparaison avec l’histoire humaine !

Philippe : Naufrage de Biz. Dans ce roman, l’auteur plonge tête première dans le cauchemar de tout parent. La lecture est à la fois difficile, mais aussi profondément stimulante, peut-être même trop. Les questionnements sont multiples. Comment est-il possible d’oublier son enfant dans sa voiture ? Peut-on pardonner l’irréparable ? Biz s’attaque ici à un sujet très délicat, mais l’exercice est empreint de sagesse et d’empathie envers le personnage de Frédérick. Un naufrage qui aura fait couler beaucoup de larmes, alors que je n’étais même pas encore parent à l’époque...

François D. : Dune de Frank Herbert. Les premiers tomes se dévorent de façon compulsive. Il s’agit d’un classique de la science-fiction que je recommande de lire AVANT d’aller voir le film de Denis Villeneuve.

François P. B. : Aliss de Patrick Senécal. J’aurais pu nommer tous les autres livres du même auteur que j’ai dévorés à la fois pour retrouver le sommeil que j’ai perdu en commençant à les lire, mais aussi parce que le désir de connaître à quel point on me ferait plonger davantage dans l’horreur à la prochaine page était trop grand. Monsieur Senécal, je vous déteste avec amour et admiration.

Quel livre comptez-vous lire durant le temps des Fêtes ?

Louis : Annulé(e) : Réflexions sur la cancel culture de Judith Lussier. À une époque de polarisation sur tout et rien, comment tracer la frontière entre ce qui se doit d’être dit, ce qui peut se dire et ce qui ne devrait même pas être pensé ? Face à ces dérives, je n’ai qu’une seule envie : celle de réfléchir et de prendre le temps qu’il faut pour le faire.

Philippe : Kukum de Michel Jean. J’ai entendu énormément de bien sur ce roman inspiré de la vie nomade de la grand-mère (kukum en innu-aimun) de l’auteur. Issu de la communauté de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, Michel Jean nous raconte en ses mots l’histoire bouleversante de la sédentarisation forcée des peuples autochtones. Une lecture aux apparences aussi plaisantes que renversantes qui se veut une main tendue vers une possible réconciliation avec l’Histoire.

François D. : Avec l’arrivée de La roue du temps de Robert Jordan sur Amazon, j’avoue être tenté de me lancer dans la lecture du matériel original ayant inspiré la série... Mais je risque de ne pas avoir le temps de lire les 14 tomes pendant le temps des Fêtes !

François P. B. : 1779, Trois bêtes à sept têtes de Johanne Pothier. Ce livre raconte l’histoire vécue de la famille Pottier de la banlieue des Trois-Rivières qui, au XVIIIe siècle, fut lâchement décimée par des mercenaires engagés pour terroriser la population canadienne-française. C’est l’histoire de ma propre famille... racontée par ma mère. Maman, je te promets de lire tes livres !

Est-ce qu’il y a un livre que vous seriez très heureux de recevoir en cadeau ?

Louis : Nauetakuan, un silence pour un bruit de Natasha Kanapé Fontaine. D’une artiste que j’aime beaucoup artistiquement et personnellement, il y a longtemps que je veux connaître son univers littéraire.

Philippe : Après avoir offert plusieurs fois des romans de Dany Laferrière en cadeaux, je crois que je vais me piger cette année et m’offrir L’art presque perdu de ne rien faire. C’est une thématique qui résonne de plus en plus en moi depuis quelques années et je fais entièrement confiance à M. Laferrière pour trouver les mots afin de guider cette réflexion.

François D. : Parce que ça fait longtemps que je n’ai pas lu un livre d’un auteur québécois, je me laisserais tenter par Flots, le petit dernier de Patrick Senécal.

François P. B. : Haute démolition de Jean-Philippe Baril Guérard. Nous avons tous été marqués par la vague de dénonciations #metoo durant les dernières années, particulièrement dans le monde des arts de la scène. Comment une personne peut en arriver à commettre de tels actes, et surtout comment fait-on pour que ça ne se reproduise plus ? Je crois que ce roman apporte des éléments de réponse.

Si vous étiez libraire entre Noël et le jour de l’An, quel livre conseilleriez-vous à tout le monde de lire ?

Louis : Running Man de Stephen King. L’œuvre aura 40 ans l’année prochaine et pourtant, ce qui était une fiction d’abord semble se rapprocher un peu trop de la réalité. Un petit rappel de certains choix de société pour ne pas se retrouver en pleine dystopie ne serait pas une vilaine chose.

Philippe : Ces enfants de ma vie de Gabrielle Roy. Un classique de la littérature franco-canadienne. On suit ici une jeune Gabrielle Roy, nouvellement institutrice au Manitoba, qui nous raconte en six récits ses souvenirs d’une poignée d’élèves bien marquants. C’est à travers ces rencontres qu’elle grandit et devient la grande romancière que l’on connaît. Un livre touchant et humain qui nous rappelle ce qui est vraiment essentiel en cette période des Fêtes.

François D. : Je propose à tout le monde d’acheter pour leur neveu ou nièce amateur d’horreur/fantastique/science-fiction le roman Douce nuit, maudite nuit (Unholy Night) de Seth Grahame-Smith, le même auteur que Orgueil et préjugés et zombies. Ça dit tout.

François P. B. : La vie est cool de Neil Pasricha. Si le manque de lumière de nos durs hivers affecte votre moral, ce livre est pour vous ! C’est de la vraie vitamine pour vos hormones du bonheur. On y apprend à repérer toutes ces petites choses agréables et belles du quotidien que l’on ne voit plus quand on ne se concentre que sur ce qui ne va pas. J’ai eu le sourire accroché aux lèvres du début à la fin.