Renée Martel (1947-2021): un amour qui ne voulait pas mourir avec le Festival Western de St-Tite

Les amateurs de musique country, qui sont légion au Festival Western de St-Tite, ont perdu celle qui était sans doute la figure la plus marquante de l’événement, Renée Martel.

• À lire aussi: Chanson country: Renée Martel est décédée

• À lire aussi: Pluie d’hommages pour Renée Martel, décédée à 74 ans

• À lire aussi: Renée Martel (1947-2021): «Une figure marquante du Québec, au même titre que Maurice Richard»

La chanteuse qui a rendu l’âme samedi à l’âge de 74 ans était une grande habituée du festival depuis les débuts de l’événement il y a 54 ans.

«Elle était chez nous chaque année. Elle était appréciée et proche de son public également», a raconté le directeur général du Festival Western de St-Tite, Pascal Lafrenière, en entrevue à TVA Nouvelles.

«C’était toujours salle comble quand elle était chez nous. Elle était accessible», a-t-il ajouté.

Ce dernier mentionne que Renée Martel avait généralement carte blanche autant pour le choix des artistes qu’elle invitait sur scène avec elle que pour la scénographie.

Un amour qui ne veut pas mourir avec le public

Les rendez-vous entre le public de St-Tite et la chanteuse étaient empreints d’un amour réciproque, note Pascal Lafrenière.

«Il y avait une belle communion, une belle énergie de part et d’autre, mais aussi un grand respect; un respect pour le travail qu’elle a fait et pour sa grande carrière. Elle était reconnaissante de pouvoir voir ses fans qui l’attendaient, qui arrivaient tôt et qui achetaient ses billets des mois en avance», explique-t-il.

Après les Fêtes, la direction du Festival Western de St-Tite doit commencer à travailler sur la prochaine édition de l’événement. Et la Reine du country ne sera pas oubliée, promet Pascal Lafrenière.

«Évidemment que madame Martel était tellement importante pour le Festival Western de St-Tite qu’on va regarder ce qu’on peut faire. Elle mérite cet hommage-là», indique le directeur général de l’événement.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.