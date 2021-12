Sortir enfin de la solitude

Après avoir publié les quatre tomes de la série à succès Bébé boum, la romancière et animatrice Josée Bournival explore les différents visages de la solitude et des façons lumineuses d’en sortir dans son nouveau roman, Principes physiques du cœur humain. Ce roman doux, tendre, rempli d’humanité, mais très réaliste, exprime par le truchement de ses personnages une réalité qui concerne beaucoup de monde, dans tous les groupes d’âge, quels que soient le milieu social ou la réussite.

Josée Bournival propose donc un roman réconfortant qui fait du bien à l’âme, avec une histoire intimiste, sensible, qui montre que l’ouverture à l’autre et la bienveillance sont des sorties de secours pour les gens qui vivent de la solitude, de toutes sortes de manières.

Fille d’un professeur de sciences, Josée a été initiée très jeune aux différentes lois de la physique, comme celle de la gravité, par exemple. Elle en reprend quelques-unes, les appliquant au cœur humain et à différents personnages.

Dans cette histoire, il y a Lou, un petit gars de 9 ans particulièrement doué qui subit de l’intimidation à l’école. Il y a Kathleen, une mère de quatre enfants qui tire le diable par la queue et rêve au prince charmant. Rose, veuve d’un mari qu’elle adorait, glisse lentement dans la démence, mais se réconforte en écoutant de vieux vinyles dans la résidence où elle est confinée. Pierre, un professeur dans la cinquantaine, retrouve une joie de vivre grâce à la popularité inattendue de sa fille.

Long processus

Josée avait présenté cette idée de roman à son éditeur en 2018, donc bien avant la pandémie et le confinement général. Sauf qu’elle a mis plus de temps que prévu à l’écrire... l’inattendu étant au rendez-vous.

« J’ai fait une belle dépression de trois ans. Comme le roman abordait un sujet sensible pour moi, je n’avais pas envie de me downer avec un thème plus lourd, déjà que je n’allais pas bien dans mon quotidien. Je l’ai mis de côté pendant presque trois ans avant de reprendre le collier. J’ai recommencé à l’écrire au début de 2020. Quand la pandémie a frappé, j’ai arrêté d’écrire. »

Il lui a fallu du temps avant de se remettre à l’écriture et pousser à bout cette histoire qu’elle avait envie de raconter depuis des années.

« C’est une histoire qui parle de solitude : comment c’est souffrant et comment tout le monde en vit. »

Josée a créé différents personnages pour montrer les différents visages de la solitude. Rose devient petit à petit invisible aux yeux des autres. Kathleen, la mère de famille qui pourvoit sans arrêt aux besoins de tout le monde, réalise que personne ne s’occupe de ce qu’elle vit, elle, ni de comment elle le vit.

« Ça peut prendre différentes formes, ça s’exprime différemment, selon où on est rendu dans notre vie. L’idée était de présenter ce qui fait qu’ils se sentent seuls, mais surtout d’axer sur la prise de risque de s’ouvrir à quelqu’un d’autre. »

N’arrive-t-il pas parfois, en effet, qu’un étranger, parfois quelqu’un qu’on ne connaît pas beaucoup, se montre empathique et bienveillant ?

« Je voulais montrer qu’on peut prendre le risque d’être vulnérable et comprendre ce qui nous fait mal et nous éloigne des autres. Tendre la main, finalement. »

Josée Bournival souhaitait voir ce qui peut sortir de beau d’une telle démarche, d’une telle ouverture. « Être bienveillant envers soi, envers les autres, c’est une façon de sortir de la solitude. »

Josée Bournival a été animatrice et chroniqueuse pendant plus de 15 ans, notamment à l’émission Salut bonjour de TVA.

Elle a publié la série à succès Bébé boum aux Éditions Hurtubise.

Elle est maman de quatre enfants.

Elle travaille sur une prochaine série jeunesse.

EXTRAIT

« Tout est bleu, avec quelques taches blanches. Les taches bougent lentement, Lou met quelques secondes à comprendre qu’il est étendu de tout son long sur l’asphalte de la cour d’école. Dans son champ de vision, il n’y a que le ciel et ses nuages duveteux.

Les cumulus rembobinent leur course et Lou se rappelle. C’est le gros Taillon qui lui a envoyé un ballon à la figure. Il a du bras. Pas étonnant que les élèves le veuillent tous dans leur équipe à la récréation. Au ballon carré, il est imbattable. Les surveillantes lui répètent souvent qu’il faut viser les jambes et non la tête, mais Taillon oublie souvent les règlements lorsqu’il est question de Lou. »