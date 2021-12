Succulente recette

Pour vous aider à savourer encore plus vos venaisons dans le temps des Fêtes, voici une recette de Francis Perras, directeur restauration pour Sépaq Anticosti.

Filet de cerf à l’Anticostienne

Pour 4 personnes

Ingrédients

1 filet de cerf de un kilo

1 crépine de cerf

Fleur de sel et poivre moulu

Romarin

Thym

Ail confit

Thé du labrador

Préparation

1. Faites mariner le filet de cerf dans l’huile végétale au moins 4 heures sous vide ou une nuit dans un sac Ziploc avec 2 branches de thym, 2 branches de romarin, de l’ail confit, une dizaine de feuilles de thé du Labrador (trempées légèrement dans l’eau chaude une vingtaine de secondes pour faire sortir le maximum de saveur), de la fleur de sel et du poivre moulu au goût.

2. Faites tremper la coiffe de cerf (membrane qui enveloppe les viscères du cerf) dans une eau salée au moins 24 heures. Changez l’eau 2 fois.

3. Avant la cuisson, sortez le filet 1 heure pour le tempérer, puis enroulez-le dans la coiffe (bien assécher la coiffe avant d’enrouler).

4. Dans un poêlon bien chaud, saisissez le filet de chaque côté en arrosant toujours de beurre durant la cuisson. Déglacez avec un fond de thé du Labrador et allongez avec un fond de gibier.

5. Servez avec un aligot à l’huile de truffe et des champignons sauvages sautés au beurre et à la ciboulette.

Bon appétit !

