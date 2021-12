Une mère de 4 enfants perd l’usage de ses jambes du jour au lendemain

La vie de Roxane Gélinas a été bouleversée, cet automne, lorsqu’elle a reçu un diagnostic de sclérose en plaques. La femme de 35 ans, mère de quatre enfants, a perdu l’usage de ses jambes en raison d’une violente poussée de la maladie. Elle est hospitalisée depuis deux mois.

«Je suis rentrée à l’hôpital le 6 octobre dernier et je n’en suis jamais ressortie», a-t-elle raconté en entrevue à LCN.

Son état est désormais stable, mais malgré quelques faibles gains réalisés grâce à la réadaptation, Roxane Gélinas est trop faible pour se tenir debout.

Son souhait le plus cher, actuellement, est de reprendre sa vie normale. Or, la maladie la prive de voir sa famille et ses proches. En deux mois, elle n’a pu effectuer que deux sorties.

«Si je sors de ma chambre d’hôpital et que je m’en vais à mon domicile, je vais être prise dans mon stationnement, au moment de descendre de la voiture. Je ne peux pas entrer à la maison. Et si, par miracle, on finit par m’entrer dans la maison, je ne peux pas circuler et je ne peux pas aller nulle part, parce qu’il y a des marches un peu partout», explique Roxane Gélinas.

Vague de soutien

Une amie a d’ailleurs lancé une campagne de sociofinancement GoFundMe pour aider la famille de Roxane. Samedi soir, l’initiative avait permis d’amasser plus de 19 000$ en dons.

La mère de quatre enfants s'étonne de cet élan de générosité et se dit reconnaissante.

«C’est souvent dans des situations comme ça qu’on voit qu’on est bien entouré. J’ai toujours su que j’étais entourée, mais à ce point-là, je ne le savais pas», indique-t-elle.

Malgré toute cette vague de soutien, l’argent amassé est malheureusement encore bien loin de pouvoir répondre aux besoins à venir de la famille de Roxane Gélinas.

«On va avoir besoin de main-d’œuvre, de matériaux, de sous. Ce sont vraiment des sommes astronomiques qu’on va devoir dépenser», mentionne la femme de 35 ans.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.