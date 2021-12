15 spectacles virtuels à voir au temps des Fêtes

À quelques jours de Noël, au moment où la planète est sur un pied d’alerte avec la présence du variant Omicron et que l’incertitude règne autour des spectacles en salle, voici 15 propositions que l’on peut voir en ligne et qui ne seront pas annulées. Des spectacles pour se changer les idées, se mettre dans l’ambiance des Fêtes ou tout simplement pour faire durer le plaisir.

La compilation – The Mixtape

Photo courtoisie

L’Opéra de Montréal offre un concert qui met en vedette la mezzo-soprano Catherine Daniel, le ténor Éric Laporte et les dix chanteurs et chanteuses en résidence de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. Une webdiffusion gratuite avec des airs d’opéra et l’Orchestre Métropolitain sous la direction du chef Jacques Lacombe.

Opéra de Montréal, jusqu’au 2 janvier, operademontreal.com

Noël Nostalgia

Photo courtoisie

Marc Hervieux propose un concert avec des airs de Noël et des Fêtes qui jouaient à la radio et sur le meuble tourne-disque durant sa jeunesse dans l’appartement familial.

23 au 31 décembre, livedanstonsalon.com

Piano Man 2 - Spécial des fêtes

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Christian Marc Gendron propose un tout nouveau spectacle où il intègre, entouré de pianos et avec ses musiciens, des chansons de son album Noël à trois.

23 décembre au 9 janvier, livedanstonsalon.com

Ensemble pour Noël

Photo Ben Pelosse

Concert enregistré le 9 décembre dans les studios de Live dans ton salon, le concert de Noël de Marie-Élaine Thibert est offert en webdiffusion. On pourra entendre sa fille Marie-Félix qui fera une apparition.

Virtuellement Country Noël

Photo Chantal Poirier

Les dames du country Guylaine Tanguay, Annie Blanchard et Britanny Kennell sont réunies pour offrir un spectacle en ligne constitué de classiques du temps des Fêtes.

Décembre

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

La Place des Arts présente en webdiffusion la grande fresque Décembre de Québec Issime qui met en vedette 24 artistes costumés et une soixantaine de chansons à travers une série de tableaux.

22 décembre au 2 janvier, placedesarts.com

Live dans le plaisir

Chantal Poirier / JdeM

Les Trois Accords proposent, en ligne, le film Live dans le plaisir qui a été à l’affiche dans 45 cinémas durant le printemps 2021. La formation offre 18 chansons dans une prestation qui a été tournée dans un studio de production virtuelle permettant d’offrir une performance immersive unique dans des décors déjantés.

lestroisaccords.com

Tocadéo Noël

Photo courtoisie

Le quatuor vocal Tocadéo propose une ambiance de réveillon parfois nostalgique, festive et empreinte d’émotion avec un nouveau concert intitulé Meilleurs vœux.

Les Quatre saisons de Vivaldi

L’ensemble I Musici de Montréal offre le concert Il Delirio Fantastico avec, en vedette, l’œuvre Quatre saisons de Vivaldi. L’actrice Anne Dorval lit le poème écrit par le compositeur italien et la violoniste Julie Triquet sera en vedette. Les œuvres La Battalia de Biber et Cappriccio stravagante de Farina sont offertes en complément de programme de ce concert filmé à la salle Pierre-Mercure.

Christmas Caravan

Photo courtoisie

The Lost Fingers présente les chansons de son album Christmas Caravan lancé en 2016. On retrouve la pièce titre, une composition de la formation, et les classiques White Christmas, Greensleeves, We Three Kings, Frosty the Snowman et Mele Kalikimaka.

La bottine souriante

Photo courtoisie

La formation trad La Bottine souriante présentera un concert à saveur du temps des Fêtes avec des chansons traditionnelles revisitées, des airs à danser et festifs.

30 décembre au 9 janvier, livedanstonsalon.com

Mes drôles de job

Photo d'archives

Michel Barrette offre un tout nouveau spectacle en ligne où il parle des emplois qu’il a occupés. Il a été pompiste, chef de crédit dans une caisse populaire, soldat et même chauffeur de taxi.

L’histoire de Babar le petit éléphant

Illustration courtoisie

La Place des Arts offre le conte L’histoire de Babar le petit éléphant en webdiffusion. Un spectacle pour les trois ans et plus créé par Jeunesses Musicales Canada.

Noël avec Mario Pelchat

Photo Chantal Poirier

Mario Pelchat et l’Orchestre symphonique de Longueuil, sous la direction du chef violoniste Alexandre Da Costa offrent, lors de ce concert enregistré à l’église Saint-Antoine-de-Padoue, la musique de Casse-Noisette et des classiques symphoniques de chansons de Noël.

Noël Beauceron

Photo Chantal Poirier

Maxime Landry offre un party de famille où il interprétera les chansons qui ont marqué son enfance et que l’on retrouve sur les albums Le party beauceron Volume 2 et Noël beauceron qui ont marqué son enfance.