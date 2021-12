À moins d’une semaine de Noël, premier jour de confinement pour les Néerlandais

LA HAYE, Pays-Bas | Les rues sont restées vides dimanche à quelques jours de Noël dans le centre de La Haye, quelques passants observant d’un air nostalgique les vitrines des magasins fermés, au premier jour du «confinement» imposé aux Pays-Bas face à une nouvelle vague de COVID-19 et à la propagation du variant Omicron.

• À lire aussi: Le premier ministre des Pays-Bas annonce un confinement pendant la période des Fêtes

• À lire aussi: Des mesures urgentes nécessaires en Allemagne

Certains restaurants, désormais totalement privés de visiteurs, ont mis un panneau «à emporter». Mais de nombreux établissements, comme les bars et les salons de coiffure, ont simplement, à nouveau, fermé boutique.

La veille, près de sept millions de téléspectateurs ont regardé le premier ministre, Mark Rutte, d’humeur «sombre», imposer un nouveau confinement à la population. Tous les magasins non essentiels, les restaurants, bars, cinémas, musées et théâtres ont fermé leurs portes jusqu’au 14 janvier, et les écoles jusqu’au 9 janvier.

Le nombre d'invités que les gens sont autorisés à recevoir chez eux est parallèlement réduit à deux, sauf pour Noël, ainsi que la veille et le lendemain de cette journée du 25 décembre, et pour la période du Nouvel An, où il sera de quatre.

À l’extérieur, seuls les rassemblements de deux personnes sont autorisés, sauf des exceptions comme les enterrements. Mais aucune restriction à la circulation n’a été décidée.

«Pas déjà maintenant»

«Je m’attendais à ce qu’ils annoncent un nouveau confinement plus strict si le nombre des cas augmentait en raison du variant» Omicron, explique à l’AFP Wil Lock, 68 ans. «Mais pas déjà maintenant», ajoute-t-elle, tout en soulignant «comprendre» que le personnel de la santé soit épuisé.

Dax van Eijkeren, 26 ans, s’est lui aussi dit surpris «de la vitesse à laquelle le confinement est revenu». «Tu fais tout ce que tu peux pour soutenir un peu la société et, finalement, tout fait quand même fausse route», déplore ce vacciné, regrettant de ne pas pouvoir finaliser ses achats de Noël dimanche comme il l’avait prévu.

La veille, de longues files d’attente s’étaient formées devant les magasins, de nombreuses personnes ayant tenté d’acheter in extremis leurs derniers cadeaux.

Dax et Wil n’ont pas été les seuls à être surpris aux Pays-Bas, où avaient été annoncés quatre jours plus tôt la fermeture anticipée des écoles primaires avant Noël et le prolongement de restrictions sanitaires déjà strictes par rapport au reste de l’Europe.

De surcroît, ces mesures sont de plus en plus impopulaires, des émeutes ayant éclaté dans des villes comme Rotterdam et La Haye pendant plusieurs nuits en novembre. Et dimanche, la police de Rotterdam a dispersé au canon à eau un groupe de «plusieurs dizaines de personnes» à proximité du stade de cette ville portuaire, juste avant le match entre l’Ajax Amsterdam et Feyenoord, lequel se jouait à huis clos. Soixante-quatre personnes ont été arrêtées.

Les restrictions sanitaires entrées en vigueur le 28 novembre, notamment la fermeture des magasins non essentiels, des bars et des restaurants tous les jours entre 17 h et 5 h avaient pourtant fait baisser le nombre des contaminations par rapport à de récents niveaux records.

Ce pays, où plus de 86% des adultes sont vaccinés, avait même enregistré une légère diminution des admissions à l’hôpital de patients atteints de la COVID-19.

Mais la campagne de rappel néerlandaise de vaccination a mis du temps à démarrer.

«Noël complètement différent»

S’y ajoutent les nombreuses inconnues entourant le variant Omicron, aujourd’hui minoritaire mais très contagieux et qui, selon le chef de l’équipe néerlandaise de gestion de l’épidémie Jaap van Dissel, dépassera le variant Delta pour devenir dominant aux Pays-Bas d’ici à la fin de l’année.

«Le variant peut contourner les défenses acquises lors d’infections antérieures ou de vaccinations antérieures, surtout si cela a eu lieu il y a un certain temps», a-t-il souligné au cours de la conférence de presse samedi.

Le scientifique a également averti que s’il s’avérait que le variant Omicron rend aussi malade que le variant Delta, le taux d’hospitalisation pourrait dépasser celui de la première vague de l’épidémie aux Pays-Bas.

Se profile donc «un autre Noël qui est complètement différent de ce que nous aimerions», a reconnu le chef du gouvernement samedi.

«C’est surtout le timing qui est ennuyeux, juste avant les Fêtes», raconte Daan Goris, 27 ans, espérant que la situation s’améliore rapidement avec les nouvelles restrictions.