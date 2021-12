À propos du français

Je constate que vous avez utilisé ma lettre concernant ma petite-fille qui va dans un (sic) CEGEP, pour dire qu’on devrait imposer le CEGEP en français aux francophones et aux immigrants. Si vous teniez compte qu’elle va dans un CEGEP privé et non dans un CEGEP public comme vous le laissez supposer, est-ce que votre opinion serait différente ?

Pour vous prouver le bien-fondé de laisser les enfants choisir la langue de leur CEGEP, mon petit-fils a fait son primaire en français, mais il a fréquenté un CEGEP privé en anglais (Collège Loyola). Il voulait faire comme son père. L’avoir empêché aurait eu des résultats catastrophiques. Il graduera cette année et travaille fort sans se plaindre.

Qui vous dit qu’il n’aurait pas abandonné ses études si on l’avait empêché d’aller vers l’anglais ? Mes trois filles ont des doctorats de McGill, et elles ont réussi parce que personne ne les a empêchées de faire selon leurs envies.

Denise Villeneuve

Qu’il soit privé ou public, on devrait exiger le cégep en français pour tous les francophones et tous les immigrants. La survie de notre langue en dépend. Tout le monde a le choix d’apprendre une deuxième et une troisième langue si tel est son désir, mais dans un territoire où la langue d’usage est le français, il est normal de l’enseigner d’un bout à l’autre du cursus scolaire.