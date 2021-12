Chassé par l’Omicron

Pandémie maudite ! Mardi, la rage au cœur, les larmes aux yeux, il repartira vers le Maroc en catastrophe.

Montréal-Londres, Londres-Lisbone, Lisbone-Casablanca et Casablanca-Marrakech. Début décembre, Stéphane Talbot était venu au Québec en vacances pour les Fêtes, afin de voir ses enfants.

Aussi, il était en manque sérieusement d’une de ses fascinations qui ne s’éteint pas. Quand il est descendu de l’avion, il n’avait qu’une idée en tête. Jouer un match de hockey, ce qu’il n’avait pas fait depuis plus de deux ans.

Talbot a beau avoir été un des talents d’ici les plus prometteurs au golf, probablement l’un des plus doués et disposés à percer le grand circuit de la PGA, sa grande passion, c’est de jouer au hockey.

Or, depuis 20 ans, son âme est déchirée. En 2002, il acceptait un contrat de direction du magnifique club de golf de la Palmeraie à Marrakech, au Maroc, où il n’y a pas de patinoire, pas de hockey, et où le seul endroit où on peut trouver de la glace, c’est au bar.

Il avait été conquis par la gentillesse et la convivialité du peuple marocain. Il a découvert ce mélange de cultures nord-africaine et européenne et la douceur d’un climat exceptionnel au pied des monts Atlas. Avec Manon, son épouse à l’époque, ils ont décidé d’y élever leurs deux enfants qui, aujourd’hui dans le début de la vingtaine, sont revenus au Québec. Mais ils parlent aussi bien l’arabe que le français.

Stéphane Talbot a 55 ans et il entend bien achever sa carrière au Maroc alors qu’il est maintenant directeur général au Royal Golf, le club de Sa Majesté le Roi, là où on lui a laissé toute la latitude possible afin d’améliorer le parcours et en faire un site des plus recherchés par les Européens plus au nord.

L’INVITATION

Les conditions viennent de changer à cause d’Omicron, mais Stéphane lance une invitation à tous les Québécois qui veulent jouer au golf tout en découvrant et savourant les charmes d’un pays en pleine évolution, en plein développement.

« Il y a maintenant 12 clubs de golf à Marrakech et dans les environs. Tout le réseau routier a été rénové et l’accueil dans les hôtels et restaurants est sublime. C’est beau la Floride, mais c’est plus beau le Maroc », lance Stéphane en riant. En plus, le Maroc, c’est sécuritaire. Il est fier de son pays d’adoption et ça paraît. Les opportunités au Maroc auront été formidablement prodigieuses dans la vie de Stéphane, qui a vite appris tous les secrets de l’administration d’un club de golf, allant jusqu’à se lier à des architectes et ingénieurs pour dessiner et créer des parcours.

Pendant cette absence du Québec de plus de 20 ans, Stéphane aura aussi passé deux ans et demi en Australie. Une histoire de cœur, d’amour. Dès que cette flamme s’est éteinte, Stéphane est retourné à Marrakech où il a retrouvé son univers, son climat, mais toujours pas de hockey.

Une clause dans son contrat l’autorise à venir à Montréal quatre fois par année s’il le désire. Depuis plus de deux ans, un surplus de travail là-bas l’en a empêché, mais ça ne se reproduira plus, promet-il.

ANECDOTE

Dans ses premières années au Maroc, Stéphane cherchait de la glace et il a fini par trouver une patinoire dans son pays d’adoption. C’était à Rabat, plus de 300 kilomètres au nord de Marrakech, où on entretenait une belle grande patinoire dans un luxueux centre commercial. Il a téléphoné et on lui a assuré qu’il trouverait des patins de location à sa pointure. Dès que deux jours de congé se sont présentés, le Québécois s’est tapé les trois heures de route. Direction bureau de location pour y découvrir qu’on ne louait que des patins... artistiques. Eh oui, ils avaient bien des dix et demi avec des petits pics au bout des lames.

