Comment se sortir du trou sans tout perdre ?

Je suis en couple depuis une vingtaine d’années. Mon chum a une fille de 20 ans et moi deux garçons de 22 et 18 ans. Le dernier vient de quitter la maison pour retourner chez son père, après avoir trouvé difficile la période de confinement. Il faut dire qu’entre mon conjoint et moi ça ne va pas fort ces temps-ci.

C’est un homme qui n’a jamais eu un grand sens de la mesure. Il a toujours aimé dépenser pour tous les gadgets à la mode, et je n’ai jamais eu le courage de le refréner, vu que moi aussi je suis dépensière. Déjà, quand je l’ai connu, nous avions des dettes chacun de notre côté. Au fil du temps, notre fossé financier n’a fait que se creuser.

Avant la pandémie, même avec de bonnes rentrées d’argent, on arrivait juste. Mais avec la COVID et les arrêts de contrats, pas besoin de vous dire qu’on a vécu beaucoup d’angoisse. Une angoisse qui a affecté notre couple, et provoqué le retour de mon fils chez son père.

Même si tous les deux on a repris le travail depuis un moment, on surnage, mais on voit bien, en tout cas moi je le vois, qu’on va probablement devoir faire faillite pour s’en sortir. Je ne sais pas comment on va traverser ça sans que notre couple éclate. J’aime encore mon conjoint, mais je sais bien qu’on a étiré notre élastique au maximum.

Comment provoquer quelqu’un qui refuse de regarder sa réalité en face ? Pas une semaine sans que je sois obligée de le retenir de dépenser plus qu’il ne gagne. J’ai peur pour la suite, mais je suis impuissante à le refréner, surtout que le temps des Fêtes approche.

E-A. S.

Peut-être devrez-vous faire faillite, mais avant d’en arriver là, vous pourriez commencer par rencontrer quelqu’un dans l’ACEF (Centre communautaire d’économie familiale) de votre région. Il s’agit d’une association à but non lucratif vouée à aider les consommateurs, les locataires, et l’ensemble des citoyens à défendre leurs droits, en plus de regarder leur situation financière et d’en faire l’analyse avec eux. Ils vont aussi vous aider à faire un budget visant à endiguer les fuites. À travers des consultations individuelles et des ateliers, ils apprennent aux citoyens à gérer leur argent de façon saine et équilibrée. N’hésitez plus, et surtout, donnez-vous comme objectif de vous sortir du trou financier à jamais, en adoptant de saines habitudes avec l’argent.