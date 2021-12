Des partys «inacceptables», selon le maire de Québec

Le maire de Québec, Bruno Marchand, dénonce le manque de vigilance de certains bars qui font fi de la dangerosité du variant Omicron en proposant des gros partys ce week-end.

«Il y a plus important que de faire de l’argent et un dernier party [...]. On joue avec la santé des gens», a-t-il martelé lors d’un point de presse devant l’hôtel de ville de Québec, dimanche après-midi.

Le maire fait référence aux bars, comme Le Dagobert, qui proposait une «dernière danse» avant que les mesures sanitaires renforcées ne s’appliquent, lundi. Rappelons que la danse et le karaoké seront alors à nouveau interdits à travers la province.

Les images de gens faisant la fête dans des discothèques samedi soir, sans masque ni distanciation, sont «terribles» et «inacceptables», peste le maire.

«On va se trouver avec des éclosions. Prenons nos responsabilités [...], il y a une nécessité d’agir en étant responsable», a-t-il ajouté, faisant appel à la «vigilance et à l’intelligence des citoyens».

L’administration du Dagobert a d’ailleurs réagi quelques minutes après l’annonce de M. Marchand.

«Par mesure de sécurité et avec l'annonce des nouvelles consignes sanitaires qui seront en vigueur le 20 décembre, nous avons décidé d'annuler la dernière soirée de danse permise», peut-on y lire sur la page Facebook de l’organisation.