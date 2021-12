Des pères Noël en espadrille

Des pères Noël et lutins en tout genre ont arpenté les rues de la Vieille capitale au pas de course, dimanche matin, pour venir en aide aux enfants défavorisés.

Si vous avez vu des répliques identiques du père Noël, de mère Noël et de lutins passer en coup de vent dans votre rue, dimanche matin, vous n’aviez pas la berlue.

Il s’agissait en fait de la toute première Course des pères Noël. Les Saint-Nicolas en espadrille ont parcouru une distance de 6 km, entre le Café Faux Mouvement et le Coureur Nordique, en passant par la Grande-Allée et la rue Saint-Jean.

L’événement avait pour but de réchauffer le cœur des citoyens à l’approche des Fêtes, mais surtout d’amasser des dons pour la Fondation des Petits Bonheurs d’école.

L’organisation vient en aide aux enfants du primaire de familles moins nanties en répondant à des besoins de base comme l’achat de vêtement, d’articles scolaires, de lunettes, etc.

Plus d’informations à venir...