Face aux critiques, Le Dagobert annule sa soirée

Critiqué de toutes parts après avoir invité ses clients à «danser une dernière fois», le bar Le Dagobert à Québec fait marche arrière et annule la soirée dansante prévue dimanche.

«Par mesure de sécurité et considérant l'annonce des nouvelles consignes sanitaires qui seront en vigueur le 20 décembre, nous avons décidé d'annuler la dernière soirée de danse permise», a écrit l’établissement sur sa page Facebook, dimanche après-midi.

Ainsi, le bar sera fermé et reprendra ses activités avec les nouvelles mesures sanitaires à compter du 23 décembre, précise-t-on.

Rappelons que le gouvernement a annoncé la semaine dernière que la capacité dans les bars, restaurants et magasins serait limitée à 50% dès le lundi 20 décembre. De plus, les activités telles que la danse et le karaoké sont à nouveau proscrites. Québec resserre une fois de plus la vis dans le but de limiter la propagation fulgurante du variant Omicron de la COVID-19.

Selon nos informations, le Kampai Garden de Montréal a décidé de faire la même chose.

Rappelons que des dizaines de publicités invitant les gens à faire la fête une dernière fois avant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures sanitaires ont circulé sur les réseaux sociaux durant le week-end.

Déjà vendredi, des fêtards se déhanchaient sans masque et distanciation dans les discothèques de la province, rapportait dimanche le Journal de Montréal.

