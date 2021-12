[EN IMAGES] COVID-19: gros partys de la «dernière chance» ce week-end

Des discothèques invitent leurs clients à « danser une dernière fois » ce week-end, mais des experts préviennent les Québécois qu’il s’agit plutôt d’une occasion en or pour contracter le variant Omicron avant Noël.

«On vous donne rendez-vous ce dimanche pour le party de la dernière danse des Fêtes», peut-on lire sur la page Facebook du bar Le Dagobert à Québec. Le Journal a trouvé des dizaines de publicités comme celle-ci sur les réseaux sociaux.

Photo tirée de Facebook

Plusieurs propriétaires de bars ont invité ainsi des jeunes à faire la fête puisque dès lundi, la danse et le karaoké seront de nouveau interdits au Québec. Déjà vendredi, des fêtards se déhanchaient sans masque et distanciation dans les discothèques de la province.

«Irresponsable»

Photo tirée de Facebook

«Je trouve ça pas responsable du tout. C’est très égocentrique d’aller dans ces endroits en ce moment. Mais le pire, c’est que ces jeunes vont peut-être aller voir leurs grands-parents pour Noël et propager le virus Omicron qu’on connaît encore très peu», s’inquiète Hélène Carabin, professeure d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’Université de Montréal.

Mme Carabin précise que les discothèques ce week-end, même avec un masque, « créent des événements de super-propagations » en raison des nouveaux variants.

«Si des Québécois veulent vraiment faire le choix de sortir comme ça ce week-end et ne pas prendre de précautions, ils devraient aussi ne pas avoir de partys de Noël et s’isoler seuls pendant deux semaines. C’est une solution», analyse l’épidémiologiste.

Fête qui dégénère

La hausse vertigineuse des cas de COVID-19 au Québec est toutefois loin d’avoir calmé l’envie de faire le party pour les propriétaires du Kampai Garden, un bar au centre-ville de Montréal.

L’établissement a décidé d’organiser vendredi une célébration pour le jour de l’An en avance pendant que sa piste de danse est toujours ouverte.

Sur des images publiées sur Instagram par un des propriétaires, Samuel Haas, on voit des centaines de clients danser sans masque, sans distanciation et comme si la COVID était disparue le temps d’un week-end.

Jouer avec le feu

«C’est certain qu’il va y avoir des éclosions dans ces lieux-là. Je vois sur la vidéo que les gens n’ont pas de couvre-visage, sont assez libertins, assez collés ensemble et toutes les conditions sont là pour propager le virus», affirme Benoit Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM.

M. Barbeau ajoute que le plus dangereux reste le nombre de cas qui termineront à l’hôpital après avoir fréquenté le Kampai Garden. «Publiciser ces événements et se pointer là avant les Fêtes, ce n’est pas l’option la plus saine», prévient-il.

Nos demandes d’entrevue avec les propriétaires du Kampai Garden sont restées sans réponse hier après-midi.

Legault s’explique

François Legault a d’ailleurs publié sur les réseaux sociaux, hier matin, un message où il avoue avoir passé une semaine difficile, notamment en raison des annonces faites jeudi dernier avant Noël.

«Lors du point de presse, j’ai dit que ce n’était pas un concours de popularité et qu’il fallait mettre l’orgueil de côté quand la santé des Québécois était en jeu. Je sais que j’ai déçu beaucoup de monde et vous pouvez être fâchés contre moi ou contre la situation, c’est normal. Sachez que ça ne me laisse pas indifférent», peut-on y lire.