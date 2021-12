«Je suis gâté!» -Stéphane Gagnon

Il est de la distribution des séries Doute raisonnable, L’Échappée et la série jeunesse Le 422. Il sera dans Motel Paradis, de Sophie Deraspe. Stéphane Gagnon se dit reconnaissant de faire partie du paysage télévisuel depuis plus de vingt ans.

Voilà une douzaine d’années que Stéphane Gagnon travaille à fréquence régulière sur des projets qu’il qualifie de vraiment intéressants. Conscient de sa chance, il explique avoir accueilli avec bonheur et humilité les deux derniers rôles qu’on lui a offerts comme des cadeaux, sans avoir à passer d’auditions.

Ce fut le cas pour son rôle d’enquêteur dans la série Motel Paradis – offert par Sophie Deraspe, avec qui il avait beaucoup aimé travailler, entre autres sur la série Bête noire l’an dernier – et celui du philanthrope Jeremy Larose dans Doute raisonnable, série policière mettant en vedette Julie Perreault.

Haletant Motel Paradis

Rencontré sur le plateau de tournage de Motel Paradis, le comédien n’avait que de bons mots pour la réalisatrice, notamment connue pour sa réalisation du superbe long métrage Antigone (sorti en 2019). Un être pour qui il a vécu un coup de foudre artistique.

« C’est une artiste et un être accompli, confie-t-il. Sophie est quelqu’un qui a beaucoup d’empathie et d’amour pour ses projets. Elle a l’intelligence de son histoire, des acteurs, et elle se met à la place de ceux-ci. Elle est capable de saisir l’essence de ce qui se passe, elle voit les détails qui apportent à l’histoire et aux personnages. Elle a un bon œil pour l’image et pour l’humain. »

Pas étonnant, alors, qu’il soit allé faire un test d’écran – destiné au diffuseur – à la bonne franquette, dans le bureau de la maison de la cinéaste avec qui il affirme « ne pas avoir d’ego ».

Pour lui comme pour les autres acteurs de la distribution de Motel Paradis (dont Nahéma Ricci, Gildor Roy et Anick Lemay), le scénario de cette série s’est présenté comme un roman haletant dont il ne pouvait cesser de tourner les pages.

L’histoire tourne autour de la disparition (un meurtre ? Une fugue ?) non résolue d’une jeune femme, et de sa sœur qui tente de prouver qu’elle ne s’est pas suicidée. Ajoutons à cela des visions et un personnage frôlant la mort et le tout forme une série-enquête, oui, mais aussi une quête pour chacun des personnages qui dévoilent leur vraie nature au fil de l’intrigue.

« L’histoire est bien construite, car tu ne sais jamais exactement qui est qui, et quand tu le sais, tu dis : oh, mon Dieu, c’est ça maintenant ! Mais ce n’est justement pas cela maintenant, explique en riant le comédien de 52 ans. Je joue un enquêteur qui se lie avec les gens, qui a beaucoup d’empathie et qui veut comprendre les gens bien plus que de trouver un coupable. Il veut soulager ce mal de vivre des deux personnages principaux en leur disant ce qui s’est passé. »

De la qualité malgré tout

Si l’acteur originaire de Saint-René de Matane n’a pas encore eu le temps de visionner le fruit de son travail sur le plateau de la série Doute raisonnable, c’est qu’il a sans cesse des textes à apprendre et à connaître sur le bout des doigts depuis plus de deux mois. Conscient de sa chance de beaucoup travailler, il déplore toutefois les conditions de tournage qui ont beaucoup changé au fil des dernières années.

« C’était vite, ce tournage et les autres aussi, raconte-t-il. On fait tous ce constat-là, toute l’équipe, mais comme nous ne sommes que les artisans, je pense que les changements doivent se faire en haut de nous. J’espère qu’on va retrouver un rythme de croisière juste un peu plus lent, car mon désir serait de pouvoir profiter de ces beaux projets au maximum. »

Ce qui lui manque le plus ? La spontanéité et le temps qu’il pouvait prendre jadis pour construire et prendre plaisir à découvrir son personnage à travers une scène. Sachant son industrie en constante compétition avec les géants comme Netflix, le comédien est d’autant plus fier du travail accompli et de la qualité des séries créées avec du temps et des moyens réduits.

« On espère que nous trouverons le moyen de ne pas garder ce rythme infernal et qu’on saura s’adapter à ces plateformes-là [comme Netflix] pour donner un produit de qualité, souhaite-t-il. On y arrive pourtant, avec le temps et les moyens qu’on a. [...] C’est tout à notre honneur d’être aussi efficaces dans ces conditions, mais ça serait tellement plaisant de pouvoir être tout aussi efficace et de se donner les moyens. »