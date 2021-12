La nostalgie, un réconfort pour le cœur

On dit parfois des gens nostalgiques qu’ils vivent dans le passé, dans le regret, et qu’ils s’épuisent à entretenir sans fin des souvenirs lointains. Or, la nostalgie, que l’on peut ressentir à certains moments – la période des Fêtes en étant une particulièrement propice – permet plutôt de nous remémorer ces moments de bonheur dans notre vie.

La nostalgie est en effet toujours éprouvée au souvenir de moments heureux et vécus avec des personnes très aimées et qui, parfois, ne sont plus : voilà ce qui fait de la nostalgie un sentiment si bienfaisant et réconfortant.

La mélancolie, bien distincte de la nostalgie

Il arrive souvent que l’on confonde la mélancolie et la nostalgie, alors qu’elles sont pourtant bien différentes. La mélancolie tend à s’incruster dans l’être, comme si une personne demeurait prisonnière de son passé, voilée d’une souffrance pouvant s’apparenter à la tristesse, voire à la déprime. Les souvenirs liés à l’état mélancolique demeurent généralement plus longtemps et peuvent également revenir de façon plus récurrente.

La nostalgie, pour sa part, est un phénomène plus passager, volatile, et souvent associé à des souvenirs heureux. En dépit de l’émotion ressentie, elle nous procure du réconfort, un apaisement et un bien-être. Il ne faut donc pas perdre de vue que la nostalgie est un phénomène positif, parce qu’heureux sommes-nous d’avoir un vécu associé à l’affection et les beaux souvenirs.

Évoquant tantôt de beaux moments du passé, tantôt notre jeunesse, notre enfance ou celle de nos enfants, ces souvenirs toujours riches et intenses nous rappellent aussi des personnes particulièrement significatives, nous font revisiter un lieu, une époque ou un moment charnière de notre vie.

Les vertus de revisiter le passé

Il reste que ces souvenirs sont la plupart du temps idéalisés, notamment grâce au passage des années, et à notre mémoire parfois sélective. Les Noëls d’aujourd’hui nous ramènent souvent aux souvenirs des Fêtes de notre jeunesse, sans doute plus beaux dans nos réminiscences que dans la réalité. Alors, pourquoi se priver de les revisiter ? Après tout, ces retours en arrière sont plus souvent momen-tanés, ils surgissent devant de bonnes nouvelles, ou des événements heureux.

En feuilletant avec émotion un album de photos, l’émotion peut voiler le regard ou le noyer de larmes, alors que l’on constate que le temps a passé bien vite, que beaucoup de gens que l’on aimait ne sont plus de ce monde. Un sentiment souvent vécu chez les personnes plus âgées, découvrant parfois qu’ils sont les seuls survivants sur ces précieuses images captées sur le vif. À cette période de la vie, si les amis d’autrefois ne sont pas toujours remplacés, la nostalgie permet de les garder bien présents dans nos souvenirs et nos références.

La nostalgie a ses raisons

Aussi étrange que cela puisse paraître, cette plongée dans le passé permet surtout de nous ancrer dans le présent. La nostalgie peut en effet permettre de contempler tout le chemin parcouru, susciter des bilans, et nous ramener à l’essentiel. Elle permet de renouer avec le passé, même teinté de tristesse, et celle-ci est particulièrement réconfortante, surtout lors du décès d’une personne qui nous est chère. Revoir des images ou réentendre la voix du défunt captée jadis dans une vidéo nous replonge dans la douleur de la perte, mais aussi, dans la joie et la gratitude d’avoir connu quelqu’un d’aussi précieux au cours de notre vie.

Est-ce si grave de verser quelques larmes devant des photos un peu jaunies ? Bien au contraire ! Nous sommes des êtres d’émotions, et de toutes sortes : la peur, la tristesse, la joie, la surprise, etc. Et notre cerveau est fait pour nous faire vivre de telles émotions, mais aussi pour nous permettre de les réguler afin de nous en servir de façon adaptative. On peut tout à la fois éprouver de la peine et de la joie simultanément. C’est aussi cela, la nostalgie.

Une précieuse alliée

On ne le dira jamais assez : la nostalgie, c’est bon pour le moral ! Apaisante et bienfaisante, elle réconforte tel un beau refuge, et nous aide aussi à traverser un présent parfois plus difficile, comme celui que plusieurs d’entre nous vivent en ces temps pandémiques.

Et pourquoi ne pas répliquer quelques bons ingrédients d’autrefois pour se fabriquer de nouveaux souvenirs heureux ? Ce qui a jadis procuré du bonheur peut en redonner aujourd’hui, notamment à nos proches et à nos enfants qui seront peut-être un jour nostalgiques à leur tour des choses magnifiques que nous leur aurons fait vivre.