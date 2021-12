La saison de rêve de Laurent Dubreuil

Le Québécois Laurent Dubreuil ne pouvait demander mieux alors qu’il a obtenu des médailles lors des huit courses de patinage de vitesse longue piste auxquelles il a participé depuis le début de la saison.

Ainsi, Dubreuil, qui prend part aux courses de 500 mètres, a fait le plein de confiance en vue des prochains Jeux olympiques, qui auront lieu à Pékin au mois de février.

«C’est fou. Je n’avais pas prévu ça et ce n’était pas l’objectif non plus, a indiqué Dubreuil, dimanche, lors de l’émission Salut Bonjour Weekend sur les ondes de TVA. L’objectif le plus gros est à venir aux Olympiques en février. Tant qu’à être sur la ligne en automne, on essaie d’être pas loin de notre meilleur aussi.

«Les bons résultats s’enchaînaient, j’étais capable de faire des bonne course, de bien patiner et techniquement, ça allait bien. Huit médailles en huit courses, c’est assez incroyable comme saison de Coupe du monde à l’automne.»

Si Dubreuil a réalisé de superbes performances, ce n’est pas en raison d’un changement radical, mais plutôt d’une évolution constante d’année en année.

«Je n’ai rien changé vraiment. D’une année à l’autre, on essaie de peaufiner les détails ou de garder dans le programme d’entraînement ce qui a fonctionné et d’enlever ce qui a peut-être moins fonctionné un peu, a-t-il confié. Donc, chaque année, c’est un peu normal qu’on s’améliore comme ça.

«Je pense que ma grande force cette année, c’est technique. Oui, je suis en forme physiquement, mais techniquement, je suis très bon et je suis capable de répéter une bonne performance chaque course. Donc, je ne fais pas d’erreurs de course en course, c’est ce qui me permet d’être constant et d’être régulièrement sur le podium.

Dubreuil ne prendra part à aucune course d’ici aux Olympiques et s’envolera vers la Chine à la fin du mois de janvier.

«Je me sens très bien, a conclu Dubreuil. J’ai eu une saison d’automne de rêve. Je ne m’attendais pas à être aussi bon. Par contre, ce que j’ai fait en novembre, ça ne veut pas dire grand-chose pour ce qui va arriver en février. Il y a beaucoup de temps entre les deux. Je le vois comme une opportunité d’être encore meilleur en février. Mais c’est vrai pour tous mes rivaux. Il reste beaucoup de travail à faire encore.»