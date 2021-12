Le CH rappelle trois joueurs du Rocket

Le Canadien de Montréal a annoncé avoir rappelé les attaquants Alex Belzile, Lukas Vejdemo et Rafaël Harvey-Pinard du Rocket de Laval, dimanche matin.

Les trois patineurs accompagneront l’équipe à New York, alors que le CH a rendez-vous avec les Islanders lundi soir.

Dans le cas de Harvey-Pinard, il s’agit de la toute première fois qu’il est rappelé dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Le Québécois a touché la cible cinq fois et fourni neuf mentions d’aide pour 14 points en 24 rencontres avec le club-école du Canadien dans la Ligue américaine.

Belzile et Vejdemo ont respectivement dix et sept matchs d’expérience en saison régulière dans le circuit Bettman. Le premier y a amassé une mention d’aide, tandis que le second y a fait mouche une fois.

Samedi, le Tricolore est tombé à seulement 10 attaquants disponibles et en santé, puisque le nom d’Artturi Lehkonen a été ajouté à la liste des joueurs indisponibles en raison de la COVID-19.

Le Rocket, pour sa part, est en congé jusqu’au 27 décembre prochain.