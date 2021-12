Le danger qui nous guette

« Avoir su que c’était ça, mon cadeau de Noël, je ne l’aurais pas déballé », désespérait une amie sur les réseaux sociaux, vendredi.

Gestionnaire, cette amie vit de nouveau un véritable cauchemar, à l’approche du temps des Fêtes, tout comme les restaurateurs et commerçants, avec les nouvelles mesures liées au variant Omicron annoncées jeudi.

C’est le cas de ce commerçant qui m’a déballé, cette semaine, sa colère contre les médias, les politiciens et les gens de la Santé publique. Il rage en semblant oublier que l’ennemi, ça demeure un virus contre lequel il faut lutter.

Un seul ennemi

La colère n’est jamais un bon guide, bien qu’après deux ans d’efforts, il soit tentant d’y céder.

Mais au bout du compte, ça ne changera pas le fait que le virus est là, qu’il mute, et qu’il reste des gens non vaccinés qui, même en plus petit nombre, contribuent à la propagation et à la survie du foutu virus.

Le gouvernement, on peut lui en vouloir pour ses décisions, l’ordre dans lequel il les prend, la manière dont il les explique et le chaos qui s’ensuit.

Par contre, de là à penser que le gouvernement implante de nouvelles mesures juste parce qu’il veut nous pousser à bout et contrôler le peuple, il y a un pas à éviter de franchir.

Aucun avantage

Le gouvernement n’a aucun avantage à annoncer des restrictions sanitaires des plus impopulaires. Il le fait, évidemment pas de manière parfaite, parce qu’il en va de la responsabilité des décideurs.

Et, non, les médias ne sont pas « à la solde du gouvernement » même s’ils reçoivent de l’aide en raison de la chute dramatique des revenus attribuables aux géants du numérique.

Ce genre d’arguments fallacieux et déconnectés de la réalité, puisés chez des illuminés de l’extrême droite politique québécoise, fait encore plus espérer la fin de la pandémie. Avant que trop de gens ne finissent par être sur le point de perdre la raison.