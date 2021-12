Les Woods impressionnent, mais arrivent à court

Tiger Woods et son fils Charlie ont fait tourner bien des têtes, dimanche au Championnat PNC de la PGA, mais leur impressionnante ronde de 57 (-15) n’a pas été suffisante pour triompher.

Néanmoins, les amateurs de golf ont pu se régaler en voyant l’athlète de 45 ans afficher, par moment, ses airs d’antan, lui qui se remet toujours d’un grave accident de la route survenu au mois de février et qui a nécessité une opération d’urgence en raison de plusieurs fractures à la jambe droite.

«Mon esprit compétitif, il ne partira jamais, a indiqué Woods en conférence de presse après sa ronde finale. C’est mon environnement. C’est ce que j’ai fait toute ma vie. Je suis simplement reconnaissant d’avoir cette opportunité de nouveau.»

Les amateurs ont même pu se surprendre à confondre Charlie avec son paternel. Non seulement le garçon de 12 ans arborait, tout comme son père, le traditionnel polo rouge et pantalon noir que revêtit habituellement ce dernier durant la ronde finale d’un événement, mais il a aussi démontré qu’il avait toutes les qualités requises pour être le digne successeur de son père et connaître autant sinon plus de succès dans la PGA, dans le futur.

«J’ai repoussé mes limites dans les sept derniers mois, sans m’offrir un jour de congé, en travaillant toujours plus fort, a admis Woods. D’être en mesure d’avoir cette opportunité de jouer avec mon fils, de pouvoir partager ces souvenirs pour le reste de nos jours, ça vaut toute la souffrance.»

Charlie a ainsi réussi plusieurs coups qui se sont arrêtés à quelques pieds seulement du fanion, permettant au duo de caler des oiselets. En tout, les Woods ont réussi un aigle et 13 oiselets, dont 11 de suite entre le 7e et 17e trou, établissant du même coup un record pour le plus grand nombre d’oiselets consécutifs à cette compétition.

C’est toutefois la paire formée par John Daly et son fils, qui porte le même nom, qui a triomphé. Le duo de l’ancien golfeur de 55 ans devenu très populaire, entre autres, pour ses habillements colorés, a remis une carte identique à l’équipe des Woods, soit un pointage de 57 ponctué d’un aigle et 13 oiselets. En raison d’un cumulatif de 117 (-27), ils ont conclu l’événement de 36 trous deux frappes devant les Woods.