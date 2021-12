Lindy Ruff blâme ses meilleurs attaquants

L’entraîneur-chef des Devils du New Jersey, Lindy Ruff, a pointé du doigt ses attaquants de pointe pour expliquer la récente série d’insuccès des siens.

Samedi, la formation de l’homme de 61 ans a baissé pavillon 5 à 2 contre les Red Wings de Detroit. Il s’agissait d’une cinquième défaite consécutive et d’un neuvième revers à leurs 10 dernières sorties.

«Nos meilleurs [attaquants] sont ceux qui nous font mal», a clamé Ruff, lors de sa conférence de presse qui a suivi le match face à l’équipe du Michigan.

«Je trouve que nos joueurs de profondeur ont connu une bonne soirée de boulot. Ils ont été superbes sur le désavantage numérique, inscrit le premier but et fait le travail. Nous gars de pointe se doivent d’être plus difficile à affronter.»

Le pilote d’expérience n’avait pas fini de mettre ses meilleurs éléments offensifs sur la sellette.

«Ils doivent remporter davantage de batailles, a-t-il dit. Je veux les voir créer plus de surnombres et forcer au filet. Ce sont des choses qui font souvent la différence en fin de partie.»

Un petit mea-culpa

Ruff semblait aussi en avoir soupé de voir ses patineurs être imprudents avec le disque.

«La même chose arrive à notre club encore et encore. Nous commettons des erreurs malavisées qui se transforment en buts contre. Nous prenons des décisions imprudentes avec la rondelle et celle-ci se retrouve dans notre filet.»

Avisé et expérimenté, l’entraîneur a toutefois pris soin de partager le blâme avec ses joueurs.

«Tout cela est de ma faute. C’est ma responsabilité, a indiqué Ruff. La façon que l’équipe joue, c’est ma responsabilité.»

Embauché en juillet 2020, l’Albertain a maintenu un dossier de 19-30-7 à sa première saison à la barre les Devils. Jusqu’à présent en 2021-2022, le club du New Jersey a une fiche de 10-14-5, ce qui les positionne au septième et avant-dernier rang de la section Métropolitaine.