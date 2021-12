Noah Parker se sent «à sa place»

C’est sur le plateau de la série Six degrés que Noah Parker a compris qu’il était à sa place dans le monde du jeu. Il le prouvera à nouveau l’an prochain en interprétant un jeune hockeyeur cancéreux dans Les bracelets rouges. Rencontre avec un jeune premier qui n’a pas de plan de carrière, mais bien des désirs...

« Le rôle de Léon a changé ma vie, c’était mon premier rôle principal à la télé, explique un Noah Parker complètement chauve rencontré sur le plateau des Bracelets rouges. C’est la première fois que le monde m’a autant félicité et approché pour un rôle et cela m’a rassuré, en plus de me confirmer que c’était ce que je voulais faire de ma vie. »

Pour le comédien, le succès de Six degrés repose sur un amalgame de facteurs : une superbe ambiance sur le plateau transcendant l’écran, un scénario sensible, rythmé et touchant, de beaux personnages intelligents et différents de ceux qu’on voit généralement à la télévision, la brillante réalisation d’Hervé Baillargeon et l’équipe de travail composée de jeunes motivés.

« Quand tu as un personnage complexe qui a beaucoup de couleurs, qu’il y a du matériel où tu peux explorer, c’est là qu’on s’amuse, ajoute le comédien. C’est pour cela qu’on fait ça, on joue vraiment. Et puis, jouer c’est avoir à jouer plein de personnages, pas tout le temps le même. »

Les défis des Bracelets rouges

Conscient de son visage enfantin, Noah Parker n’a aucun problème à jouer des personnages plus jeunes que son âge. Celui de Justin, qu’il interprète dans la nouvelle série réalisée par Yan England Les bracelets rouges, a 16 ans. Jeune hockeyeur ultra populaire sur le point d’être repêché pour jouer dans les ligues Junior, il apprend qu’il est atteint d’un cancer des os et se retrouve à l’hôpital pour un long moment. Il y surmontera de nombreux deuils tout en se redéfinissant en tant qu’humain.

« La première fois que je me suis vu après le maquillage, c’est là que j’ai vraiment embarqué dans le personnage, confie-t-il. J’avais presque un deuil à faire pour moi-même, mais ça m’a vraiment aidé au niveau du jeu. J’adore que mes personnages aient de grosses différences, je trouve que ça aide à créer un caractère à part entière pour chaque personnage. »

S’il s’est remis à jouer un peu au hockey et a visionné les trois premiers épisodes de la version française de la série pour se préparer au tournage, l’acteur a rapidement décidé de se fier à son instinct pour créer un personnage différent. Son Justin, il l’a construit en se basant sur sa propre interprétation à la suite de la lecture du scénario.

Cinéma et écriture

Conscient de sa chance de pouvoir jouer, Noah Parker caresse aussi des rêves de cinéma et d’écriture. Son rôle dans le film La déesse des mouches à feu lui a donné la piqûre du cinéma, où il aime avoir le luxe de pouvoir prendre le temps. Son père étant Néo-Zélandais, le comédien bilingue se verrait aussi jouer en anglais.

Il aimerait aussi écrire et, un jour qui sait, réaliser ses propres projets. Mais pas tout de suite, car l’acteur ne se trouve ni assez expérimenté ni prêt à le faire. « Je veux prendre mon temps et en apprendre de plus en plus sur les plateaux. Voir les différents types de réalisations, comment les réalisateurs approchent leurs acteurs et comment ils dirigent une équipe, avant de juste me lancer. Pour le moment, je veux juste continuer à jouer de beaux rôles. »