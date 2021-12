Opposants à la loi 21: blâmez Jean Charest!

L’autre jour, j’ai eu une bonne discussion sur la loi 21 avec l’analyste des politiques publiques Patrick Déry.

Lui et moi avons des points de vue totalement opposés sur la question.

Je suis 100 % pour la loi, il est 100 % contre.

Mais vu que nous sommes deux adultes majeurs et (doublement, bientôt triplement) vaccinés, nous sommes capables d’échanger sur la chose sans avoir le goût de nous arracher la tête.

TABLETTER BOUCHARD-TAYLOR

« J’en veux à Jean Charest, m’a dit Patrick en hochant la tête. S’il avait appliqué les conclusions de la commission Bouchard-Taylor, c’est-à-dire le bannissement des signes religieux pour les policiers, les procureurs et les juges (mais non pour les profs), le problème serait réglé. On n’en parlerait plus aujourd’hui. »

Contrairement à Patrick Déry, je ne suis pas sûr que le sujet serait mort et enterré. J’ai tendance à croire qu’on discuterait encore de la pertinence d’interdire les signes religieux aux professeurs.

Sans oublier les Canadiens qui, comme l’a dit Justin Trudeau cette semaine, n’aiment pas plus Bouchard-Taylor que la loi 21.

Mais Patrick a quand même un bon argument : les libéraux sont en beau fusil contre la loi 21 ?

Eh bien, ils n’ont que Jean Charest à blâmer !

C’est lui qui a décidé de prendre le rapport Bouchard-Taylor (qui faisait l’affaire de bon nombre de Québécois) et de le tabletter !

C’est lui qui a laissé ce débat traîner en longueur !

C’est lui qui, par son inaction crasse, a ouvert la porte à la loi 21 !

AUX POUBELLES !

La commission Bouchard-Taylor a été créée par Jean Charest lui-même.

Pendant trois mois (de septembre à novembre 2007), les commissaires ont mené des audiences publiques dans 17 villes du Québec.

Quatre forums nationaux ont été organisés.

Plus de 900 mémoires ont été déposés.

Près de 250 témoins ont été entendus.

Vingt-deux forums citoyens d’une durée de trois heures chacun ont attiré au total 3423 personnes qui ont pu librement exprimer leurs points de vue.

La commission a exploité un site internet proposant différentes activités d’échanges avec le public (site qui a reçu plus de 400 000 visites).

Le rapport, qui faisait plus de 300 pages, faisait 37 recommandations.

Or, qu’a fait Jean Charest de tout cela ?

Rien.

Il a pris le rapport final, et l’a jeté aux poubelles.

Vous voulez blâmer quelqu’un pour la « terrible » loi 21, madame Anglade ?

Commencez par blâmer votre prédécesseur, Jean Charest.

Il avait toutes les cartes entre les mains pour fermer ce panier de crabes pour de nombreuses années, et n’a strictement rien fait.

ELLE EST PARTIE !

Tout ce qu’a fait la CAQ est de combler le vide laissé par Jean Charest et Philippe Couillard.

Les libéraux provinciaux n’aiment pas la loi 21 ? Mais cette loi est le résultat de l’incurie de leur parti !

Si François Legault a pu faire un coup de circuit avec le dossier de la laïcité, c’est parce que le PLQ lui a envoyé la balle en plein sur le bâton !

Les gens se sont dit : « Bon, enfin, un PM qui a osé mettre ses culottes ! »

Au lieu de trembler dans son coin...