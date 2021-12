Rattrapage télé des Fêtes: les séries à voir avant de changer de calendrier

Comme le veut la tradition, pour agrémenter vos quelques moments de repos, voici dix séries diffusées cet automne qui ont fait jaser ou qui valent la peine que l’on s’y attarde.

• À lire aussi: Y’a du monde à messe: Christian Bégin veut valoriser la conversation

• À lire aussi: Le look de Zendaya à la première de Spider-Man

The White Lotus

Photo courtoisie, Crave

Cette série qui a débuté au milieu de l’été nous transporte dans un univers atypique avec des personnages complètement déjantés. Nous sommes dans la beauté d’un hôtel pour riches voyageurs à Hawaï. Il y a la célibataire venue répandre les cendres de sa mère, le jeune couple dont le voyage de noces révèle la vraie nature, les ados blasés qui jugent et se cachent des vérités. Tout ce beau monde formule ses demandes à Armond, le gérant, qui déraille. Il y a aussi un mort. Et nous passerons les six épisodes, tordus, cyniques et bien écrits, à nous demander qui va mourir et comment. C’est une série franchement divertissante et unique.

Diffusée sur Crave

Dopesick

Photo courtoisie, Disney +

Alors que les opioïdes font des ravages, cette série a quelque chose de choquant. On y raconte comment des médecins et des gens de l’industrie pharmaceutique ont vanté massivement un analgésique dit inoffensif, vendu sans ordonnance, et qui a engendré de nombreuses dépendances dans les années 1990. Ce fameux antidouleur, l’OxyContin, on en connaît aujourd’hui les impacts. Cette série s’inspire du livre-enquête Dopesick : Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America. Ça dit tout. Tant de morts et de vies brisées. D’un côté, on voit comment Richard Slacker, propriétaire de Purdue Pharma, a menti pour s’enrichir, créant ainsi la crise des opioïdes. On suit aussi l’enquête qui fut menée, mais surtout, le destin de pauvres gens prisonniers de ce qu’on leur promettait être une bouée de sauvetage. Montrer la crise à échelle humaine est la qualité de la série. On y observe les habitants d’une petite ville minière des Appalaches et le médecin qui les traite, le docteur Finnix (Michael Keaton). On note la performance de Kaitlyn Dever (l’excellente actrice d’Unbelievable) dans le rôle d’une jeune mineuse que les maux de dos mènent à la toxicomanie.

Diffusée sur Disney +

Maid

Photo courtoisie, Netflix

Alex Russell (Margaret Qualley) n’a jamais eu une vie facile. Mais elle sait ce qui est bien ou pas. Ce qui est tolérable ou non. Elle a quitté sa mère bipolaire pour un conjoint violent. Sans un sou, elle part, sa fille sous le bras, et se cogne aux impasses du système qui n’aide pas facilement ceux qui en ont besoin. Contrainte à faire des ménages pour une patronne peu empathique, elle doit lutter pour obtenir un statut social, un service de garde abordable, un logement le moindrement décent, un minimum de dignité. C’est une série qui nous envoie en pleine face les inégalités de notre société et les préjugés à l’égard de ceux qu’on pourrait aider. Bien jouée, la série coup-de-poing bénéficie aussi d’une réalisation créative.

Diffusée sur Netflix

Squid Game

Photo courtoisie, Netflix

Phénomène mondial, Le jeu du calmar a tourné le projecteur sur ce qui se crée du côté de la Corée du Sud, dont les concepts sont adaptés partout sur la planète. La série confirme aussi notre intérêt pour les séries étrangères et notre capacité à les regarder dans leur langue originale sous-titrée. Elle figure en tête de palmarès d’une centaine de pays. Nous sommes ici dans le suspense sadique, gore. On y suit les candidats d’un jeu recrutés parce qu’ils n’ont pas un sou ou qu’ils sont endettés. La cagnotte leur donne l’espoir d’une vie meilleure. Le hic, c’est qu’ils jouent leur vie et bien souvent leur mort. Pour vrai. Des jeux enfantins se transforment donc en cauchemars. Dur, intense, rythmé et terriblement efficace pour les amateurs du genre.

Diffusée sur Netflix

SucCession

Photo courtoisie, Crave

Cette savoureuse série suit une des familles les plus riches des États-Unis, mais aussi une des plus dysfonctionnelles, voire machiavéliques. La troisième saison vient tout juste de se terminer sur un coup de théâtre comme on nous y a habitués. Logan Roy est à la tête d’une multinationale prospère et diversifiée qui évolue dans plusieurs domaines, dont celui des communications. On peut dire que c’est un tyran acariâtre et vaniteux. Plein de belles valeurs, donc. Tout au long des trois saisons, nous le voyons tirer les ficelles de son empire dans lequel trois de ses enfants sont ses marionnettes. Un quatrième fils, issu d’un mariage précédent, se montre plus indépendant, mais lorgne la tête du pays. Dans la troisième saison, Kendall, celui qui s’avérait le meilleur aspirant pour diriger l’entreprise, part en guerre contre le patriarche. Leur déséquilibre, leurs magouilles et leurs insultes franches sont aussi délirants que divertissants.

Diffusée sur Crave

Only Murders in the Building

Photo courtoisie, Disney +

Sur un ton beaucoup plus léger, cette comédie noire met en vedette Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez. Ce sont trois résidents d’un immeuble new-yorkais animés par la même passion pour les histoires de crimes alors qu’un voisin est retrouvé mort d’une balle dans la tête. Aucun des trois ne croit à l’hypothèse du suicide. Ces âmes esseulées décident d’enquêter et d’en faire un balado. On se moque ici des codes du true crime. Franchement sympathique.

Diffusée sur Disney +

Yellowjackets

Photo courtoisie, Crave

Vous aimez le suspense et n’avez pas le cœur sensible ? Voici une histoire de survie qui laisse des traces. Une équipe de soccer féminine prometteuse est victime d’un accident d’avion et se retrouve isolée dans la nature, dans le Nord ontarien. Ces ados seront confrontées à leurs propres démons. On découvre rapidement celles qui ont du leadership, des compétences à toute épreuve, des motivations qui surpas-sent tout. C’est la loi de la nature qui règne. Parallèlement, nous retrouvons les survivantes 25 ans plus tard. Bien qu’elles mènent leur vie chacune de leur côté, elles sont toujours hantées par ce qu’elles ont vécu et tentent de taire ce qui ne se dit pas. Ce qui se passe dans la forêt doit rester dans la forêt, semble-t‐il. Pourtant, quelqu’un cherche à faire la lumière sur ce véritable cauchemar. La distribution est impressionnante. Christina Ricci et Juliette Lewis en font partie tout comme l’actrice québécoise Sophie Nélisse.

Diffusée sur Crave

Audrey est revenue

Photo courtoisie, Club Illico

C’est une histoire de bienveillance finement écrite par Florence Longpré et Guillaume Lambert. Le drame s’apprivoise doucement grâce à la comédie et à la tendresse. À l’adolescence, Audrey (Florence Longpré) a été victime d’un accident. Après avoir passé 16 ans le coma, elle revient soudainement à la vie et retrouve ses parents (Josée Deschênes et Denis Bouchard), aujourd’hui divorcés. On la suit dans sa réadaptation qui n’est pas sans obstacle. Elle est déterminée et persévérante. On l’observe alors qu’elle cherche à rattraper le temps perdu, à renouer avec ses amitiés, et on est témoin de sa quête pour comprendre ce qui lui est arrivé. C’est plein d’empathie avec un brin de poésie, et infiniment touchant sans jamais être lourd ni mélodramatique.

Diffusée sur Club illico

Plan B

Photo courtoisie, ici télé

Difficile d’être plus actuelle que cette troisième saison de Plan B (chacune étant ficelée indépendamment avec une trame et des personnages différents). Il y est question de violence conjugale, d’un féminicide. Et pendant toute la série, la policière Mylène Clermont (Anne-Élisabeth Bossé) tentera de tout faire pour éviter le pire et surtout prévenir le terrible événement en agissant contre la violence avant qu’elle se déclare. En appelant l’Agence Plan B, elle cherche à changer le cours des choses, à faire les bons choix. C’est beaucoup d’essais-erreurs et cette volonté réparatrice a aussi un impact sur certains pans de sa propre vie sur lesquels elle doit jeter un regard différent.

Diffusée en VSD et sur Tou.TV

Toute la vie

Photo courtoisie

Au rang des séries annuelles, celle-ci s’est distinguée. Écrite par Danielle Trottier, elle raconte depuis trois saisons le quotidien d’adolescentes enceintes qui poursuivent leurs études dans une école spécialisée. Les performances des jeunes actrices sont saisissantes tout comme les trames qui ne manquent ni de diversité ni d’originalité. Cette saison, une ado était enceinte de son grand-père dont elle est amoureuse, une mère se sert de sa fille comme mère porteuse pour rembourser ses dettes et un garçon porte un enfant avant de mener sa transition à terme. Et il y a tellement plus encore.

Diffusée en VSD

À voir aussi