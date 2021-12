Un homme de 31 ans porté disparu en Chaudière-Appalaches

La Sûreté du Québec (SQ) sollicite l’aide du public afin de retrouver un homme de 31 ans porté disparu depuis vendredi en Chaudière-Appalaches.

Originaire de Québec, Donald Émond a été aperçu pour la dernière fois le 17 décembre vers 21h30, au camping du lac Georges, à Val-Alain. Il a abandonné son véhicule et il se déplacerait à pied.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Ce trentenaire mesure 1,75 m (5 pi 8 po), pèse 86 kg (189 lb) et a les cheveux bruns avec les pointes teintes en blond et les yeux bleus. Il a un bras gauche entièrement tatoué et un tatouage de signe asiatique sur une hanche.

Toute personne qui apercevrait Donald Émond est priée de communiquer avec le 911. Toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.