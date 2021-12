Un merveilleux cadeau à offrir

Pour la plupart des gens, Noël évoque cadeaux et réjouissances. Malheureusement, la pandémie vient encore jouer les trouble-fêtes et freiner les retrouvailles tant attendues.

Heureusement, j’ai déjà eu mes cadeaux bien en avance sur le 25 décembre. J’ai reçu de nouveaux poumons en février dernier ainsi que beaucoup d’amour et de solidarité de la part de ma famille et de mes amis.

J’ai également bénéficié d’un système de santé performant et des compétences professionnelles, techniques et administratives qu’on y retrouve.

Cette transplantation pulmonaire s’avère le plus beau cadeau de ma vie. Je souhaite le même bonheur à toutes les personnes en attente d’un organe pour survivre.

J’espère toutefois que la recrudescence de la pandémie ne constituera pas un obstacle insurmontable pour elles.

Courir contre la montre

En décembre dernier, j’étais à la maison, branché sur un double concentrateur d’oxygène, et cela me suffisait à peine pour réaliser les activités de la vie courante, comme m’asseoir à la table, manger ou me brosser les dents.

Ma fibrose pulmonaire progressait à une vitesse fulgurante et les médecins s’en inquiétaient. Inscrit sur une liste d’urgence, j’ai été hospitalisé en janvier pour subir une batterie de tests qui détermineraient si j’étais apte pour une greffe. Je l’ai été.

Heureux de la nouvelle, l’infirmière clinicienne et le chirurgien thoracique jetèrent tout de même une ombre au tableau en m’indiquant que les donneurs se faisaient rares avec la pandémie et qu’il n’y avait eu qu’une seule transplantation pulmonaire dans le dernier mois.

Mes jours étaient comptés et seulement des nouveaux poumons pouvaient allonger ma vie.

J’ai vécu une fausse joie lorsque j’attendais à la salle d’opération, à la fin de janvier. Le chirurgien m’a dit que l’opération n’aurait pas lieu, car les poumons n’étaient pas bons. Deux semaines plus tard, la chance m’a enfin souri et j’ai pu recevoir de nouveaux poumons.

Je serai éternellement reconnaissant à la personne donneuse et au personnel qui m’a maintenu en vie pendant 44 jours aux soins intensifs.

Solidarité

J’ai gagné ma course contre la montre et je souhaite qu’il en soit ainsi pour toutes les personnes hospitalisées en attente d’une transplantation ou d’une intervention majeure.

En temps normal, il manque de donneurs d’organe, et selon ce que j’ai vécu, ce serait pire en période de pandémie.

C’est donc dire à quel point il est important de ne pas relâcher dans le respect des mesures sanitaires pour éviter de surcharger nos hôpitaux.

La période des Fêtes appelle à la générosité, donc, c’est une excellente occasion de faire un don de soi en indiquant votre approbation pour le don d’organes à votre mort.

Cette année, mon Noël sera très différent de celui de l’an passé, alors que j’étais alité et faible. Cette année, je célébrerai à la table avec mon amoureuse et mes enfants ce retour à la vie.

De joyeuses Fêtes à tous nos lecteurs et, surtout, longue vie.