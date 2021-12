Une chance pour Harvey-Pinard

MONTRÉAL | Il n’y a pas juste la COVID-19 qui s’invite dans le vestiaire du Canadien, il y a aussi plusieurs joueurs du Rocket de Laval. Rafaël Harvey-Pinard a reçu pour une première fois un rappel avec le grand club.

• À lire aussi: Doutes et incertitudes chez les joueurs du CH

• À lire aussi: Le CH rappelle trois joueurs du Rocket

• À lire aussi: CH : Cédric Paquette en isolement préventif

À l’entraînement à la veille d’un possible départ pour New York, Harvey-Pinard ne se retrouvait pas en territoire inconnu. Il a patiné avec deux coéquipiers du Rocket, Lukas Vejdemo et Alex Belzile, deux autres joueurs rappelés de la Ligue américaine en raison du test positif d’Artturi Lehkonen et des blessures à Joel Armia et Mathieu Perreault.

Harvey-Pinard avait un beau sourire à sa sortie d’un premier entraînement cette saison avec une équipe de la LNH. L’ailier de 22 ans n’osait pas trop à la possibilité de ranger ses valises advenant une pause des activités.

« Je veux juste en profiter, c’est une belle expérience malgré l’aspect incertain, a noté le joueur originaire du Saguenay. Je vivrai ça au moment présent. Je suis vraiment excité de me retrouver ici. »

« J’arrive ici et je devrais jouer avec des joueurs que je connais, a-t-il continué. Ça devrait aider mon adaptation. J’ai déjà une belle chimie avec eux. C’est la belle chose de voir autant de joueurs de Laval avec le Canadien. »

Un rappel mérité

Harvey-Pinard, un modeste choix de 7e tour (201e) au repêchage de 2019, a gravi les échelons assez rapidement avec le CH. À sa première saison chez les professionnels l’an dernier, il s’est établi comme l’un des ailiers clés du Rocket avec 20 points (9 buts, 11 passes) en 36 matchs.

Au dernier camp du Tricolore, l’ailier d’Arvida n’était plus simplement un joueur parmi tant d’autres. Il faisait partie des jeunes qui aspiraient à un poste avec l’équipe. Il a fait un bon bout de chemin au camp, recevant les éloges de Dominique Ducharme et de ses coéquipiers pour sa combativité et sa fougue.

Mais à son retour à Laval, il a frappé un petit mur.

« Il a peut-être commencé saison plus tranquillement avec le Rocket, a affirmé Ducharme. Il y a parfois des pièges à une deuxième saison chez les pros. Il a gagné en maturité de cette expérience. On connait le genre de joueur qu’il est, c’est un gars très compétitif et il a de bonnes habitudes. On a hâte de le voir. »

Harvey-Pinard n’a pas reçu l’assurance qu’il jouera contre les Islanders, mais il obtiendra sa chance lors du voyage de trois matchs. Sa présence pourrait être reliée au statut de Brendan Gallagher pour le prochain match.

À ses 17 premiers matchs cette saison avec le Rocket, Harvey-Pinard a récolté seulement cinq points (2 buts, 3 passes). Il a toutefois trouvé une façon de chasser ce lent départ de son esprit avec neuf points (3 buts, 6 passes) à ses sept dernières sorties à Laval.

« Je savais qu’il y avait de plus grosses attentes en début de saison et ça me jouait probablement un peu dans la tête, a affirmé l’ancien des Huskies de Rouyn-Noranda. Je savais que c’était une question de temps avant que je débloque. Je frappais des poteaux et j’avais un petit manque de confiance près du filet. Je n’étais pas inquiet, je parlais à mes entraîneurs et je m’attendais à débloquer. »

Un déménagement

Harvey-Pinard se retrouvait en plein cœur d’un déménagement dans un condo sur la Rive-Nord quand il a reçu l’appel de Jean-François Houle pour lui dire qu’il était rappelé par le Tricolore.

« Je vidais des boîtes, a-t-il répliqué. J’ai pris le temps d’annoncer les membres de ma famille après l’appel. Tout le monde était content, c’était une belle atmosphère pour un déménagement. »

À voir aussi