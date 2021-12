Une vague d’hommages en l’honneur de Gérard Poirier

Les messages d’hommages et de sympathies se sont succédés sur les réseaux sociaux dimanche après-midi après l’annonce du décès du comédien Gérard Poirier, qui s’est éteint à l’âge de 91 ans.

«Le Québec perd un grand comédien. Mes condoléances aux proches de Gérard Poirier. On se rappelle, entre autres, du notaire Cyprien Fournier dans “Le Temps d’une Paix”.»

-François Legault, premier ministre du Québec

«J’offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de ce très grand comédien. Gérard Poirier aura marqué l’imaginaire québécois en interprétant tant de rôles majeurs.»

-Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

«À travers son art, le comédien Gérard Poirier aura marqué le théâtre et la télévision québécoise. Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.»

-Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec et de l’opposition officielle

«J’offre mes plus sincères condoléances aux proches et à la famille de Gérard Poirier. Que ça soit au théâtre ou au cinéma, il a marqué la culture québécoise et francophone par son grand talent.»

-Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

«D’émissions pour enfants dont les accents me reviennent jusqu’au grand homme de théâtre d’une portée et d’une élégance mémorables, c’est un grand bout du talent du Québec qui nous quitte avec Gérard Poirier. Mes pensées accompagnent ses proches.»

-Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

«C’est un grand comédien qui nous quitte. Gérard Poirier a joué un rôle majeur dans le paysage théâtral montréalais, en plus d’interpréter des personnages qui ont marqué des générations de Québécois.es. J’offre mes sympathies à la famille et à ses proches.»

-Valérie Plante, mairesse de Montréal

«Un grand homme de théâtre, une carrière prolifique qui s’étale sur plus de 60 ans. Il démontrait une maîtrise remarquable de la langue française, une grande classe. Condoléances à ses proches.»

-Joël Arseneau, chef parlementaire du Parti québécois

«Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances aux proches du grand comédien Gérard Poirier. Il aura marqué la culture québécoise en interprétant tant de rôles importants dont plusieurs sur nos planches.»

-Théâtre Duceppe

