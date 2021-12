Y’a du monde à messe: Christian Bégin veut valoriser la conversation

Apôtre de la bienveillance, des échanges et de la découverte, Christian Bégin anime depuis cinq saisons la grande messe de Télé-Québec où des invités qu’un thème unit viennent partager un moment en toute convivialité.

• À lire aussi: Rattrapage télé des Fêtes

• À lire aussi: Le look de Zendaya à la première de Spider-Man

Les tablées rassemblent chaque semaine des invités dont on découvre le parcours. Qu’est-ce qui vient avant : le thème ou le choix d’un invité ?

Toujours le thème. En début de saison on choisit non seulement les thèmes, mais aussi quelles seront les portes d’entrée différentes pour y mener. On y relie deux invités plus connus et deux invités « découverte ». Je suis particulièrement content de ne pas être assujetti à la dictature du « A ». Ils ont un pouvoir attractif, mais les passages les plus remarqués sont souvent ceux qu’on découvre. Le public a envie de ça, et de voir des gens qui font des choses extraordinaires.

Ce mélange doit avoir un impact sur les conversations. On reproche parfois à certaines personnalités d’avoir une « cassette ».

On n’est pas dans un contexte autopromotionnel. Ça nous assure de découvrir les gens connus sous d’autres aspects. La présence de gens qui font le même métier force parfois à la représentation. Quand on se retrouve avec des gens aux parcours différents, c’est un autre type de discussion.

Le lieu, le chœur, ce sont des éléments qui doivent mettre les invités dans une autre disposition aussi.

Photo courtoisie Télé-Québec

Incontestablement. Bien que je sois entièrement athée, je peux confirmer que ce lieu confère une solennité à la conversation. Le chœur aussi. Dix voix humaines, c’est puissant. On a même augmenté la participation du chœur chaque saison. Dans une société anticléricale comme le Québec on s’amuse avec les codes religieux que l’on travestit.

Comment arrives-tu à aborder certains sujets plus délicats ou sensibles ?

À l’ère de la « cancel culture », il peut arriver qu’on marche sur des œufs.

On ne fait pas un « hot seat ». C’est un contexte qu’on veut bienveillant. Même quand on ne partage pas un même point de vue, c’est important d’être dans l’écoute et la curiosité. Aujourd’hui, on appelle constamment à la conversation et en même temps on la fuit, on cherche à convaincre. La conversation vient avec un effort. Il faut être capable de se laisser déstabiliser. Récemment, mon amie Véronique Grenier, qui est professeure de philosophie et autrice, est venue livrer un exposé sur le jugement critique très intéressant. Je ne cherche qu’à être accueillant et les invités le sentent et nous le disent.

À quoi ressemblera l’émission spéciale des Fêtes ?

Après l’avoir enregistré, on s’est dit que c’était notre plus beau spécial. Il y avait une bonne circulation, une fluidité dans les conversations. Karine Vanasse a une écoute incroyable. Elle citait des bouts de conversations entendues plus tôt ou des passages du magnifique conte de Noël de Michel Rivard. C’est une bonne passeuse du bâton de la parole. Jean-Marc Parent ne sort pas souvent. Il a été d’une belle générosité. Émilie Mandeville, de l’organisme Dans la rue, est dans l’accueil et le partage 365 jours par année. Et Kevin Raphaël, c’est un allumeur de feu de joie. Un « happy camper ». Quand il raconte les traditions des Fêtes dans sa famille, c’est un show en soi. Et d’entendre notre chœur interpréter une de leurs chansons qui tourne actuellement dans les radios, ça me rend heureux.

Y’a du monde à messe de Noël le 24 décembre 22 h à Télé-Québec. En rappel le 25 décembre à 20 h.

À voir aussi