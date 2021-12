Achat local: cadeaux gourmands

Les Québécois veulent encourager l’économie locale plus que jamais. Que ce soit pour un cadeau des fêtes ou un cadeau d’hôtesse, l’achat de produits fabriqués au Québec représente une belle occasion d’exprimer notre engagement envers nos entreprises d’ici. Je vous propose huit de mes coups de cœur !

Food Crayon

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Épicer ses repas avec un crayon à aiguiser ? Voilà ce que propose cette entreprise montréalaise. Il suffit d’aiguiser les crayons et de déposer les copeaux en finition sur nos plats. Parmi les saveurs proposées, on trouve : carottes-orange-gingembre, figue et balsamique ou encore mandarine et cannelle. On peut bâtir ses propres coffrets avec le choix de trois ou de six crayons ou encore offrir des duos ou des trios. Quel cadeau original !

Juliette & Chocolat

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Juliette, cette femme pétillante, maman de cinq enfants, a toujours été amoureuse du chocolat. Déjà à 22 ans, elle ouvrait son premier bar à chocolat au Québec. Près de 20 ans plus tard, Juliette & Chocolat a pris une expansion considérable tant au niveau des produits créés dans son laboratoire Chocolat que dans ses neuf restaurants. Juliette et son conjoint, Lionel, cumulent la passion de l’entrepreneuriat, du chocolat et de la famille. Tant au sein des restaurants que sur leur boutique en ligne, les options de cadeaux sont nombreuses et pour tous les budgets. Craquerez-vous pour les pops à chocolat chaud, les tablettes de chocolat à casser, la collection de brownies ou encore les coffrets et paniers cadeaux qui se déclinent en plusieurs variantes ? Personnellement, je craque autant pour la femme d’affaires qu’est Juliette que pour ses délices chocolatés !

Lulubelle & Co

Photo courtoisie

Cette entreprise qu’on a pu découvrir Dans l’œil du dragon a le vent dans les voiles ! Sa fondatrice Marie Brossard a eu l’idée de créer cette gamme de mélanges sans gluten quand son frère, atteint de la maladie cœliaque, est venu souper pour Noël et qu’il a apporté un gâteau vraiment immangeable. Après des centaines de tests, Marie sortait ses préparations à gâteaux sans gluten, aussi décadents que ceux faits de farine régulière. Certifiée biologique, la gamme comprend aussi des mélanges à gaufres, pancakes et muffins et des colorants alimentaires tous disponibles en épicerie et en ligne. Pour les Fêtes, Marie offre différents paniers cadeaux ainsi que les délicieux mélanges à biscuits de Noël sur sa boutique en ligne. De quoi cuisiner en famille en toute simplicité.

Allo Simonne

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Voilà une gamme de tartinades noisettes-choco qui est championne pour sa liste d’ingrédients et sa valeur nutritive. C’est la tartinade qui contient le plus de noisettes sur le marché, tout en étant la moins sucrée. En prime, elle est dépourvue d’huile de palme. Décidément une championne ! Plusieurs coffrets cadeaux sont offerts sur la boutique en ligne.

Signé caméline

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

On peut surprendre nos invités en leur faisant découvrir les produits issus de la caméline, cultivée sur les terres québécoises. Riche en oméga-3, supportant bien la cuisson, l’huile de caméline est des plus polyvalente. On peut se procurer différents coffrets découverte sur leur boutique en ligne qui rassemble différents produits dont l’huile de caméline torréfiée, les graines de caméline, les bouchées végétales Camelina, le miel de caméline et le chocolat à l’huile de caméline. Assurément, un cadeau qui plaira aux personnes soucieuses de leur santé !

Surette Condiments

Photo courtoisie

Du vinaigre balsamique à base de pommes du Québec ? Voilà ce qu’offre Surette Condiments aux fins palais. Le balsamique de cidre vieilli 2 ans et celui de pommes tardives grand cru sont particulièrement savoureux. Ils ont tous les deux remporté des prix au Great Taste Award de Londres en septembre dernier alors qu’ils rivalisaient avec plus de 14 000 produits. Le grand cru a même obtenu un prestigieux 3 étoiles décerné à seulement 2 % des produits dégustés. S’ils ont conquis les membres du jury international, nul doute qu’ils vous séduiront aussi.

Carrément tarte

Photo courtoisie

Une tarte artisanale créée par Katell et Philippe, deux Bretons installés au Québec depuis 15 ans, ça me parle ! Toutes les pâtes sont pur beurre, sans shortening ni huile de palme. Offertes en cinq saveurs (citron-meringue, sucre à la crème, chocolat noir, pacanes, lime-coco), on peut aussi obtenir un coffret de portions mini et ainsi en avoir pour tous les goûts.

Macaroni et cie

Photo courtoisie

L’entreprise Macaroni et cie offre des pâtes colorées à partir de fruits (bleuets), légumes (betteraves, poivrons rouges, épinards) et épices (curcuma). Les pâtes ont été développées pour rendre les repas encore plus attrayants pour les enfants. Les couleurs sont conservées à la cuisson. Le mélange festif de Noël propose des macaronis colorés aux teintes de Noël avec notamment des colorants naturels (betteraves, paprika et spiruline). Un beau cadeau à offrir aux parents !

Bon Noël à tous et surtout pensez à encourager nos entreprises et nos commerçants !