Annulations et reports: le monde des arts encore atteint par la COVID-19

Les annulations et reports de spectacles se multiplient, une fois de plus, en raison de la hausse marquée des cas de COVID-19 et des nouvelles restrictions sanitaires imposées par la santé publique.

Ce qui devait être au départ une diminution de moitié de la capacité des salles s’est transformé en une fermeture complète, lundi.

Les Cowboys fringants ont ouvert le bal en annonçant qu’ils allaient reporter au 4 juin 2022 leur concert prévu au MTelus samedi dernier et au 2 avril «La grande fête des Cowboys fringants», prévue au Centre Bell le 27 décembre prochain.

Les Grands Ballets ont aussi fait part de l’annulation de leurs représentations, lundi après-midi, signifiant «avec regret» qu’ils étaient «dans l’obligation d’annuler toutes les représentations de la production “Casse-Noisette, Le Voyage de Clara”, prévues à la Salle Wilfrid-Pelletier», a-t-on pu lire sur leur site Internet.

Les détenteurs de billets seront remboursés, a précisé l’organisation. Plus de renseignements seront envoyés par courriel.

La Place des Arts a par ailleurs indiqué qu’elle suspendait tous ses spectacles et activités pour une durée indéterminée.

Louis-José Houde a quant à lui repoussé au mois de mars les représentations de son spectacle prévues au Cabaret du Lion d’Or, les 20 et 21 décembre, ainsi que les 6 et 7 janvier.

Le Québec a enregistré lundi 4571 infections en 24 heures établissant ainsi un nouveau sommet inégalé depuis le début de la pandémie.