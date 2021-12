Annuler la saison, pas une option

La question : la LNH devrait-elle suspendre ses activités et mettre fin à la présente saison ?

Après tout, on vient d’annuler plus de 25 matchs ; les joueurs tombent comme des mouches ; on ne sait plus comment on va composer avec le calendrier.

Bref, c’est l’incertitude, et surtout, c’est l’inquiétude créée par l’explosion de tests positifs à travers le monde qui vient contrecarrer le quotidien de tout le monde.

Et le sport n’y échappe pas.

Gary Bettman et son groupe croyaient avoir pris les mesures nécessaires pour faire face à toute éventualité. Mais le virus Omicron parvient à contourner les obstacles avec encore plus de créativité que démontre Connor McDavid, même entouré de cinq joueurs de l’équipe adverse.

Les résultats sont dévastateurs.

Pas étonnant qu’on s’interroge à savoir si la meilleure façon de contrer le virus serait de fermer les amphithéâtres une autre fois. Mais, on peut comprendre que la ligue et les propriétaires n’ont pas effleuré le sujet. Sans doute qu’en coulisses, on discute de différentes perspectives, mais Bettman et les propriétaires n’ont pas envisagé l’option d’annuler la présente saison, et ils n’ont pas l’intention de le faire.

Du moins, pas encore.

Des interrogations

Les propriétaires ont encaissé des pertes colossales en raison de la pandémie. Ils ont l’opportunité d’amenuiser les pertes avec la première année du lucratif contrat signé avec les télédiffuseurs américains. Par conséquent, on va chercher des moyens pour assurer que le calendrier soit respecté.

Déjà, on a resserré les mesures sanitaires. On se donne jusqu’au 7 janvier pour imposer aux joueurs une discipline très stricte. On a même annulé tous les matchs prévus entre des équipes canadiennes et des équipes américaines jusqu’au 27 décembre On verra par la suite. On aura trois jours pour prendre une décision relativement au dossier des JO..

Les joueurs participeront-ils au tournoi de hockey ? Seront-ils contraints d’abandonner cette possibilité en raison des derniers événements et devant la possibilité que les matchs annulés en raison de la COVID-19 doivent être repris et que l’unique façon d’y parvenir soit de profiter de la trêve de trois semaines prévue en février pour modifier le calendrier ?

Il s’agit du meilleur scénario, tout en souhaitant qu’on parvienne à contrer le virus.

Et, c’est loin d’être garanti.

Tout est à repenser.

Une seule option qui ne sera pas considérée à moins qu’on n’épuise toutes les ressources dont les dirigeants disposent, c’est de mettre fin à la présente saison.

Et les joueurs seront invités à participer aux discussions et aussi aux décisions les plus favorables pour l’aspect financier de l’entreprise. Ne sont-ils pas des partenaires dans une proportion de 50/50 ?

Multiplier les auditions

Jeff Gorton et son groupe ont sans doute décidé de multiplier les auditions et d’obtenir des résultats encore plus convaincants sur l’évaluation des effectifs. Le Canadien ne participera pas aux séries éliminatoires, donc c’est l’occasion de s’assurer que le modèle d’affaires qu’a présenté Gorton à Geoff Molson sera respecté comme il se doit.

On a beau mentionner que la valeur des joueurs du Canadien est à la baisse en raison des résultats de la formation, il n’en demeure pas moins qu’il y a une vingtaine d’équipes qui présentent des bilans de .500 et plus. Toutes ces équipes se lanceront dans un sprint final qui risque d’être très spectaculaire. Elles auront besoin de renfort. Où pourront-elles trouver des solutions rapides ? Chez les équipes qui pataugent dans les bas-fonds du classement.

Elles possèdent des joueurs qui s’apprêtent à se prévaloir de leur statut de joueurs autonomes. Aussi, elles voudront liquider quelques patineurs dans l’espoir d’amenuiser la masse salariale, et, évidemment, elles rechercheront des choix de repêchage. Les vitrines de ces formations seront bien garnies et certaines très invitantes.

Gorton sera-t-il invité à faire connaître le statut de Carey Price ? Assurément. Sera-t-il pressenti pour connaître quels sont les plans d’avenir pour Brendan Gallagher maintenant que Marc Bergevin n’est plus dans l’environnement de l’équipe ? Les appels pour s’enquérir du prix à payer pour Ben Chiarot seront nombreux.

Gorton aura un programme chargé. Et en plus de voir à compléter tous les changements qui s’imposent dans les différents départements du secteur hockey, il aura à embaucher un directeur général. Mais présentement, c’est le dernier de ses soucis...