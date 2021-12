« J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie », a écrit le romancier français Paul Nizan, mort au combat à 35 ans en 1940. Il avait assisté à la montée du nazisme en Allemagne dans les années 30.

Les jeunes qui ont vingt ans aujourd’hui sont confrontés au début de leur vie d’adulte à cette pandémie qui atterre tous les habitants de la planète.

À vingt ans, on ne prévoit pas le pire, enivré par la rage de vivre. On est à la recherche de tous les plaisirs, même sulfureux, qui s’offrent à nous. Or cette pandémie, on ne sait le moment où elle va s’atténuer. Les scientifiques nous informent que d’autres virus à ce jour inconnus nous plongeront peut-être dans des confinements plus sévères. De toute façon, cette pandémie est une voleuse de jeunesse.

Au Canada, nous avons traversé les guerres sans être nous-mêmes sous les bombes. La grippe espagnole a aussi décimé les Canadiens, mais au début du 20e siècle il existait une fatalité doublée d’une religion qui conditionnait les citoyens à accepter la mort.

Vie tragique

Les jeunes d’aujourd’hui au Québec, où trop de gens ignorent le sens tragique de la vie, n’ont pas de repères face à ce type de bouleversements. La science ne leur apprend-elle pas que tout est possible, à la limite même de l’immortalité ?

Et la morale n’est plus une contrainte, car l’individualisme règne en imposant sa loi d’airain. Chacun est ainsi le maître absolu de ses désirs, de ses envies et de ses fantaisies. Or la pandémie oblige à agir en fonction du bien commun, de l’intérêt collectif et des responsabilités qui s’y rattachent.

On ne peut envier ceux qui ont vingt ans aujourd’hui et qui sont moins armés que dans le temps ancien où l’autorité des aînés guidait les plus jeunes. Bref, avoir vingt ans en 2021, c’est avoir à faire face à une solitude douloureuse.