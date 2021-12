BMO Groupe financier acquiert Bank of the West

BMO Groupe financier a annoncé lundi l’acquisition de Bank of the West, une filiale californienne de BNP Paris Bas, qui lui permettra d’accélérer sa croissance nord-américaine.

La transaction, qui devrait être réalisée en 2022, est évaluée à un montant de 16,3 G$ et fiancée par le capital existant de BMO et de Bank of the West.

L’acquisition apportera près de 1,8 million de nouveaux clients à BMO qui élargira sa présence bancaire grâce à quelque 514 succursales et bureaux de services additionnels.

Avec cette acquisition, le bénéfice par action ajusté devrait augmenter de plus de 10 % en 2024, selon les prévisions de l’institution financière.

BMO s’engage à conserver les emplois de première ligne et ne prévoit aucune fermeture de succursale de Bank of th West.

«Cette acquisition nous permet de prendre de l'ampleur, d'étendre nos activités dans des marchés attrayants et de développer des capacités qui nous permettront de poursuivre notre croissance et d'accroître nos rendements et notre efficience», a déclaré par communiqué Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier.

«La présence de Bank of the West dans plusieurs des marchés les plus importants et à la croissance la plus rapide des États-Unis constitue une plateforme idéale et complémentaire de services bancaires aux grandes entreprises et aux particuliers pour alimenter la croissance de BMO», a mentionné Nandita Bakhshi, chef de la direction de Bank of the West.