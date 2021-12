«Confessions»: Luc Picard sacré meilleur réalisateur à Whistler

Le long métrage «Confessions» a été primé au Festival du film de Whistler, qui se déroule du 1er au 31 décembre, où le film a été présenté en première mondiale.

L’acteur et réalisateur Luc Picard («Les rois mongols», «L’Audition») s’est vu remettre le prix Borsos du meilleur réalisateur, par un choix unanime du jury composé de Tanya Lapointe, Stula Gunnarsson, Sergio Navarretta et Damon D'Oliveira.

Adaptation du livre «Gallant: confessions d’un tueur à gages», écrit par les journalistes du Bureau d’enquête Éric Thibault et Félix Séguin, le film raconte la vie d'un des tueurs à gages prolifique. Avec vingt-huit meurtres et une quinzaine d'attentats, pour la plupart des hauts gradés des Hells Angels, de la mafia et du crime organisé, Gérald Gallant, aussi indicateur de police, n’hésite pas à vendre ceux qui l’entourent.

«“Confessions” est un film mené de main de maître par un artiste en pleine possession de ses moyens, à la fois devant et derrière la caméra.», ont déclaré les jurés lors du Festival du film de Whistler.

En plus d’assurer la réalisation du film, Luc Picard y tient le rôle-titre de Gérald Gallant. David La Haye, Sandrine Bisson, Éveline Gélinas, Dany Boudreault, Emmanuel Charest, Jean-François Boudreau, Bobby Beshro, Maxim Gaudette, Louise Portal et Raymond Cloutier complètent distribution.

Le métrage a été produit par Christian Larouche et scénarisé par Sylvain Guy.

Distribué par «Les Films Opale», «Confessions» prendra l’affiche partout au Québec dès le 11 mars 2022.