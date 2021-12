COVID-19: la Basse-Côte-Nord fragilisée

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, les villages isolés de la Basse-Côte-Nord sont touchés par l’apparition de nombreux cas de COVID-19, à tel point que la situation est jugée préoccupante par la direction de la santé publique.

Les Rangers des Forces armées seront ainsi déployés dans le village de Bonne-Espérance.

Le ministre fédéral Bill Blair a annoncé lundi qu’il a autorisé le déploiement de ces réservistes en réponse aux éclosions dans cette portion vulnérable de la Côte-Nord.

L’accessibilité aux soins de santé est limitée dans les villages de la Basse-Côte-Nord où la population est âgée. Au cours des trois derniers jours, 41 nouveaux cas se sont ajoutés dans ces villages qui avaient été particulièrement épargnés depuis le début de la pandémie.

Le directeur de la santé publique, le Dr Richard Fachehoun, a indiqué que les Rangers seront présents en guise de soutien à la communauté sur le plan psychosocial et pour rappeler les règles sanitaires.

Pour éviter la propagation du virus, il a demandé aux citoyens de ne pas circuler entre les villages.

La situation géographique de la Basse-Côte-Nord commande alors une extrême prudence.

«Oui, c’est une augmentation importante, c’est une des grandes augmentations qu’on a connues pendant la pandémie, mais c’est dans un petit milieu. C’est un territoire éloigné et isolé. Tout cela nous préoccupe. Notre crainte est d’avoir des gens qui vont présenter des formes sévères et qu’on va devoir faire sortir de la localité», a précisé Richard Fachehoun.

Heureusement, les personnes positives à la COVID-19 sont adéquatement vaccinées et ne nécessitent aucune hospitalisation. Aucun transfert n’a été requis jusqu’à présent.

Le protocole de gestion des entrées a également été mis à jour. Désormais, les personnes de cinq ans et plus, vaccinées ou non, qui veulent aller dans des territoires isolés de la Côte-Nord, doivent se faire dépister à leur arrivée et cinq à sept jours après leur arrivée, en plus de respecter un confinement.

Ces citoyens sont aussi autorisés à utiliser des autotests, même s’ils n’ont pas de symptômes.

D’autres villes de la Côte-Nord, dont Sept-Îles et Port-Cartier, semblent être épargnées depuis quelques jours par la transmission du virus. Aucun cas n’a été identifié au cours des trois derniers jours dans ces deux villes.

Mais c’est une situation qui tient au hasard, selon le Dr Richard Fachehoun, qui s’attend à une forte augmentation des cas au cours des prochains jours.

Il a fortement recommandé aux citoyens de ne pas se déplacer dans d’autres régions pendant le temps des Fêtes.