COVID-19: pas de festivités du Nouvel An sur Grande Allée

À cause de la crise sanitaire, la Ville de Québec et Action promotion Grande Allée ont dû annuler les festivités du Nouvel An qui devaient se dérouler sur la Grande Allée.

C’est ce qu’Isabelle Dubois, directrice générale adjointe et responsable de la cellule de crise, annoncé, lundi en fin d’après-midi, en point de presse.

Initialement, les festivités devaient être organisées par 3E. Après le désistement de 3E, c’est Action promotion Grande Allée qui avait repris le flambeau.

Interrogé sur le tournoi Pee-Wee de Québec, le maire Bruno Marchand a dit que la décision sera prise par les organisateurs avec lesquels il parlera dans les prochaines heures.

Interrogé à savoir si la Ville, qui possède le Centre Vidéotron, pourrait aménager les choses pour que le Tournoi puisse être déplacé à plus tard, le maire a affirmé qu'on va «regarder tout ce qui est possible de faire. [...] Si c'est possible, pourquoi pas?»

Il a cependant noté que plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Entre autres la disponibilité du Centre Vidéotron et celle des équipes qui proviennent de l'étranger ou de l'extérieur du Québec.

