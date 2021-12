Distribution des tests rapides: c’est la folie au Québec

Files d’attente interminables, sites internet au ralenti, voire inaccessibles et commerces ouverts plus tôt qu’à l’habitude : c’est la folie depuis tôt ce lundi matin, alors que les clients sont nombreux à vouloir mettre la main sur des trousses de tests rapides pour la COVID-19.

Plusieurs sites Web de pharmacies étaient hors service lundi matin ou affichaient un temps d’attente de plusieurs heures. Chez Costco, il n’a fallu que quelques heures avant que certains magasins épuisent leur stock.

Au Costco de Saint-Bruno-de-Montarville, les gens ont été nombreux à faire la file pour se procurer la fameuse boîte de tests de dépistage de la COVID-19. Chaque client a reçu un numéro. Il ne restait plus de tests vers 9h, soit une heure après l'ouverture du commerce.

Plusieurs consommateurs sont donc repartis bredouilles.

Du côté des pharmacies Jean Coutu, en raison d’un volume trop élevé d’utilisateurs, la file d'attente virtuelle était de plus de 10 h. Chez Brunet, il n’était également pas possible de réserver une plage horaire.

Le site d’Uniprix éprouvait aussi des difficultés.

Environ 840 000 trousses de tests rapides doivent être distribuées gratuitement cette semaine à travers la province. Chaque personne aura accès à une trousse par mois.

Files impressionnantes à Québec

Au Familiprix de la 3e Avenue, dans le quartier Limoilou, la file d’attente s’est formée assez tôt lundi matin, alors que le commerce a ouvert ses portes à 7h30, au lieu de 9h.

Peu avant 8h30, une employée est sortie à l’extérieur pour annoncer qu’il ne restait plus de trousses à la trentaine de personnes qui attendaient sur place. Plusieurs sont retournés bredouilles, espérant être plus chanceux dans les prochains jours.

À la pharmacie Jean Coutu de la rue Charles-Albanel, dans le secteur de Cap-Rouge, la file d’attente faisait le tour de la bâtisse aux alentours de 9h.

Le Pharmaprix situé sur René-Lévesque a également été pris d’assaut par les clients qui souhaitent mettre la main sur les rares trousses disponibles.

La pharmacie Jean Coutu du chemin de la Canardière a ouvert ses portes à la même heure qu’à l’habitude. Soit 9h. Toutefois, toutes les trousses disponibles avaient trouvé preneurs avant même l’ouverture des portes, alors que les réservations se faisaient en ligne.

Les pharmacies ont uniquement 108 trousses disponibles quotidiennement.

Dans un contexte où les commerces doivent de nouveau accueillir la moitié de sa capacité de clientèle et où le variant omicron fait grimper le nombre de cas quotidien à la vitesse de l’éclair, la patience et la prudence seront de mise chez les clients et les commerçants.

