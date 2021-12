ÉCJ: Kent Johnson rejoint finalement ses coéquipiers

Après avoir été contraint de rater le camp de sélection et le début du camp d’entraînement après avoir contracté la COVID-19, l’attaquant Kent Johnson a finalement rejoint ses coéquipiers d’Équipe Canada Junior (ÉCJ) sur la patinoire dimanche.

«Je me sens bien depuis les 13 ou 14 derniers jours. J’ai été en mesure de m’entraîner dans ma chambre et de faire des exercices avec mon bâton, mais ce n’était pas très plaisant», a raconté Johnson en visioconférence, en ajoutant qu’il avait ressenti des symptômes mineurs du virus.

Le joueur de centre de 19 ans connaît une excellente campagne 2021-2022 avec les Wolverines de l’Université Michigan, dans la NCAA. En 17 rencontres, il a touché la cible quatre fois et fourni 19 mentions d’aide pour 23 points.

Johnson aurait pu choisir de ne pas s’enfermer dans une chambre d’hôtel pour plus de deux semaines et de renoncer au tournoi. Cela n’a toutefois pas effleuré l’esprit du choix de premier tour (cinquième au total) des Blue Jackets de Columbus au dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«C’est l’opportunité dont tous les enfants rêvent. Je me devais donc de faire tout ce que je pouvais pour rester en forme dans ma chambre.»

Reconnaissant

Johnson a aussi tenu à remercier les dirigeants de l’ÉCJ de lui avoir réservé une place dans leur formation, malgré son absence du camp de sélection.

«Ça signifie énormément pour moi, a-t-il dit. Quand j’ai été diagnostiqué positif, j’étais un peu nerveux et je me demandais ce qui allait se passer si je ne pouvais pas être du camp. C’est énorme pour moi qu’ils aient choisi de me sélectionner malgré tout. Je dois maintenant prouver qu’ils ont pris la bonne décision.»

Pour comprendre ce qui a motivé la décision d’ÉCJ, il suffit d’écouter ce qu’avait à dire le défenseur Owen Power sur son coéquipier des Wolverines.

«Je ne dirais pas qu’il est le gars le plus rapide, mais il est capable d’attaquer les défenseurs et de faire en sorte qu’ils se mélangent dans leurs pieds. Quand il les place dans une situation vulnérable, il va de l’autre côté. C’est simplement quelqu’un de très difficile à contrer», a analysé le premier choix du dernier encan de la LNH.