Fermetures causées par la COVID-19: «on ne sait pas combien de temps on va être fermé»

Les restaurants, bars et lieux culturels, qui sont fermés depuis 17h lundi soir en raison de la flambée des cas de COVID-19, vivent un autre coup dur qui vient avec son lot d’incertitudes.

«C'est carrément dramatique. On ne sait vraiment pas combien de temps on va être fermé. La dernière fois, c'était 28 jours. Finalement, on en a eu 210», lance Michel Lavallée, copropriétaire du Pub L’Île noire, à Montréal.

Une autre copropriétaire du pub, Johanne Hébert, n’a pas attendu 17h pour mettre la clé à la porte.

«J'ai des employés qui sont en attente de résultats. Gérer un horaire en ce moment, c'est impossible», déplore Mme Hébert.

Afin d’aider l’industrie des bars à passer à travers cette nouvelle crise, le président de l’Union des tenanciers de bars du Québec réclame de l’aide de la part des deux paliers gouvernementaux.

«Là, réellement, ça prend les deux gouvernements qui nous aident financièrement, pour aider les employés aussi», exige Peter Sergakis.

Cette nouvelle fermeture imposée par le gouvernement Legault est difficile pour les travailleurs de l’industrie aussi.

«Je n'ai plus de job! Puis j'ai des comptes à payer, j'ai un enfant», se désole Marie-Claude Ricard, une employée du bar Bistro à Jojo.

– D’après les informations d’Yves Poirier

